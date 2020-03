Wyoming se inicia en el mundo de las redes sociales y responde a los insultos que recibe: "Tenéis libertad absoluta"

Aprovechando este tiempo de confinamiento por la crisis del coronavorus, Wyomingha ha querido dar sus primeros pasos en las redes sociales.

Así, el presentador de El intermedio desde el sofá se ha abierto Twitter, se ha hecho youtuber... Todo para matar el aburrimiento y aplacar la sensación de soledad que mucha gente tiene en la cuarentena. "Estoy echando mucho de menos socializar, soy incapaz de estar solo, lo paso un poco regular", reconoció el cómico.

Además, en su mónologo inicial en el espacio nocturno de laSexta, Wyoming también desveló lo que entiende y, sobre todo, lo que no, y para eso puso algunos ejemplos de algunos términos: "follow" y "block" son dos de ellos. También, dijo, "hay uno que me fascina y no entiendo en absoluto. Es 'Wyoming pijopobre, me voy a hacer un collar con tus putas tripas'. Me pierdo con tanto tecnicismo y no sé lo que quiere decir", manifestó irónicamente.

Por eso, para finalizar, dejó claro lo que piensa de todos esos insultos: "No me importa que os expreséis libremente si eso os resulta liberador. Podéis insultarme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta".

Eso sí, procuró de dar la cuenta de otro, en este caso, de Dani Mateo, para que le insulten ahí.