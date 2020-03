L'automoció valenciana demana mantindre "finestres" de producció per a no perdre clients internacionals

El Clúster d'Automoció de la Comunitat Valenciana, AVIA, ha reclamat aquest dimarts una moratòria major en l'aplicació del RD 10/2020 que suspén tota activitat no essencial i que se li permeta obrir algunes "finestres" de producció per a realitzar "l'activitat indispensable per a no perdre clients internacionals".

El sector de l'automòbil valencià ha titllat de "negativa" la forma en la qual s'ha aprovat el Reial decret llei 10/2020 en un dia no laborable "sense temps suficient perquè les empreses pogueren resoldre els seus compromisos internacionals" i "realitzar una parada programada i previnguda".

Fins al moment, nombroses empreses del sector mantenien part de les seues línies de producció operatives, atés que, en la resta d'Europa i en la resta del món, l'activitat productiva no s'ha detingut totalment. Aquestes empreses del sector, "seguint escrupolosament les mesures de seguretat", mantenien la producció per a clients internacionals, ha explicat en un comunicat.

Donada la idiosincràsia del sector de l'automòbil, especialment globalitzat, "una parada radical de les línies de producció a Espanya i un incompliment dels contractes i del lliurament de peces i material cap a un client dins del termini i en la forma escaient -siguen quines siguen les circumstàncies- implica una penalització que pot posar en perill eixos contractes, quantioses penalitzacions econòmiques i fins i tot nous projectes".

Segons alerta AVIA, "aquesta situació implicaria, per a les empreses valencianes, tirar al trast en quinze dies tot el treball realitzat en els últims 15 anys per a la seua internacionalització. I d'ací la pèrdua definitiva d'ocupacions en la Comunitat Valenciana, ja que és improbable la recuperació d'aquests mercats en el curt termini".

Davant aquesta situació, el clúster d'automoció de la Comunitat demanda una revisió del Reial decret llei 10/2020 de tal manera que es permeten unes "finestres" productives. És a dir, "el manteniment de les línies de producció imprescindibles per a poder atendre les comandes internacionals i que seran el punt de suport sobre el qual les companyies valencianes podran tornar a créixer, després de la superació de la crisi".

"Aquestes línies productives compliran, com fins ara s'ha fet, amb totes les mesures de seguretat requerides per les autoritats sanitàries", ha assegurat l'entitat. Així, ha reclamat que es permeta a les empreses del sector treballar en "finestres horàries" per a poder satisfer els compromisos adquirits amb clients de tot el món i "que seran la palanca que permeta la recuperació econòmica, una vegada, superada la crisi del Coronavirus", ha subratllat.

D'altra banda, AVIA ha lamentat també que es carregue sobre les empreses la responsabilitat del manteniment de les rendes familiars, en un moment en el qual les companyies no poden treballar. En aquest sentit la patronal d'automoció ha apel·lat al fet que es considere la possibilitat de suports tributaris que alleugeren la càrrega que pot suposar fer front als salaris de 15 dies sense producció.

En definitiva, AVIA considera que "no es pot demonitzar al sector empresarial", i en el seu cas al d'automoció, que és el que genera l'ocupació i la riquesa tant en la Comunitat Valenciana com el conjunt de l'estat espanyol.

Cal recordar que les empreses reunides en AVIA, 117 actualment, facturen de manera agrupada més de 13.400 milions d'euros, la qual cosa suposa el 12,9% del PIB regional. I en total generen prop de 27.000 ocupacions directes. Segons les dades analitzades per AVIA per al seu pla estratègic, aquesta xifra suposa el 10,3% de l'ocupació de la Comunitat Valenciana.

Des de l'associació valenciana s'ha volgut transmetre el condol als familiars de les víctimes del Covid-19 i un missatge de suport tant als familiars dels morts, com a les persones convalescents, a més d'un oferir els seus ànims al conjunt de la societat en la certesa que aquesta crisi la superarem tots units.

El suport del Clúster no és només nominal, ha apuntat, sinó que diverses empreses del sector d'automoció estan treballant en diferents projectes d'ajuda a la fabricació de material sanitari. Des d'aquelles empreses que han posat a la disposició dels hospitals les seues impressores 3D, fins aquelles que ofereixen les seues línies de producció completes per a la fabricació de respiradors.