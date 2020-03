Gijón.- Servicios Sociales notificará desde este miércoles las ayudas extra de las becas comedor escolar

González, a través de un audio remitido desde el Ayuntamiento gijonés, ha recordado que se trata de un pago único de 120 euros por niño becado en este curso escolar.

Según la edil, las familias tan solo tendrán que rellenar el formulario que se adjunta con la comunicación SMS para que la FMSS pueda tener los datos necesarios para proceder al abono de la ayuda.

No obstante, en el caso de familias que no cuenten con medios telemáticos, o que no sepan cubrir el formulario, se ha habilitado un teléfono para que puedan hacer llegar sus datos bancarios. El teléfono es el siguiente: 984847975.

Asimismo, en el supuesto de aquellas familias que no cuenten con teléfono móvil, será la propia Fundación quien se ponga en contacto con estas.