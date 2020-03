Vox pregunta al Gobierno central sobre los recursos pesqueros de la región

En su escrito, el diputado de Vox explica que "la Zona Económica Exclusiva de España es una zona marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de 200 millas, sin embargo, en esa Zona Económica Exclusiva del Principado de Asturias se destruyen grandes cantidades de atún rojo y otras especies, capturadas con redes de arrastre por barcos no españoles y con la gravedad de que utilizan arte de arrastre, actuación prohibida en España por no ser sostenible ya que no es selectiva".

Añade Figaredo que "los pescadores españoles, por exigencia del Gobierno, pescan con arte selectiva y, en ocasiones, llegan a enfrentamientos violentos con barcos no españoles que utilizan redes de arrastre"; y añade que "se autoriza la descarga en puertos asturianos de capturas de barcos de pesca de pabellón no español, incluso sin comprobar que han consumido el cupo autorizado del barco, ni el de su país de abanderamiento".

En base a estos argumentos, José María Figaredo pregunta por "cómo cumple el Gobierno español con sus obligaciones de mantenimiento de los recursos pesqueros del Principado de Asturias y cómo piensa cumplir con la Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea si permite que, en aguas de su soberanía, se pueda pescar con artes de arrastre mientras que se prohíbe a los barcos españoles que utilicen este arte".

Igualmente, el diputado asturiano se interesa por "cómo piensa garantizar el Gobierno la viabilidad económica del sector pesquero en el Principado".