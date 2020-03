Nace la plataforma solidaria www.delcomercioacasa.com para conectar pequeño comercio y hogares gratis

20M EP

El pequeño comercio constituye el "alma" de cada ciudad, de cada pueblo, porque no sólo ofrece un producto de calidad, sino que aporta un trato cercano y humano. Tanto es así, que en estos momentos en los que la población se ve obligada a permanecer confinada en sus hogares para evitar la propagación del coronavirus, estos establecimientos siguen prestando servicio para que no falte nada en los hogares aunque no siempre les resulta sencillo dar a conocer su servicio "a domicilio" más allá del "boca-oido".