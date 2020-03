Torres subraya que Canarias "no puede ser requerida" para entregar respiradores por su lejanía

Torres ha señalado que en las reuniones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las comunidades ha solicitado que se tengan en cuenta las singularidades del archipiélago y atendiendo a las mismas ha justificado que "Canarias no puede ser requerida para entregar respiradores", ya que agregó que los necesitará y está "más lejos" del resto del territorio español para recibirlos en su debido momento.

Asimismo, ha señalado que Canarias "no" quiere "envíos por barcos porque te tarda cuatro o cinco días", apuntando que con esta negativa que expuso paró un envío de material, que posteriormente llegaría en avión. En este sentido, ha insistido en que el archipiélago tiene la "necesidad de tener medios porque está mucho más lejos".

Sobre si los sanitarios se encuentran desprotegidos o no, el presidente de Canarias ha reiterado que "desde el primer día la primera reivindicación ha sido el material", afirmando que "siempre" ha solicitado material para los sanitarios, para los trabajadores de las infraestructuras sanitarias, aunque admite que la pandemia "ha sido un tsunami" que ha cogido "a todos".

Aún así ha admitido que de los 1.262 casos acumulados que tiene Canarias, algo más de 230 personas son sanitarios, afirmando que el material "sí es importante".

Por ello, ante la "cantidad pequeña de todo" material que les ha llegado, y que dijo se lo han expresado todas las comunidades al Gobierno central, en el caso de Canarias se han destinado 16,5 millones de euros de fondos propios para comprar en China, Brasil y Alemania diverso material que llegará a través de cuatro aviones próximamente y al que se unirá lo que envíe el Ministerio de Sanidad.

Por otro lado, Torres también ha reconocido que les "gustaría tener más test" para conocer los positivos que hay en el archipiélago aunque subrayó, en declaraciones a la cadena Ser recogidas por Europa Press, que los "verdaderos índices" que exponen la situación de cada comunidad son los ingresados, las personas que se encuentran en UCIs y los fallecidos, y en estos tres parámetros "Canarias está de las mejores", solamente Asturias y Andalucía se encuentra por debajo en dos de estos índices.

Así, defendió el confinamiento como la "mejor vacuna" en estos momentos, ya que Canarias aseguró que actualmente tiene "camas de UCI libre" y "menos fallecidos".

CRISIS ECONÓMICA

El presidente de Canarias también ha defendido la singularidad del archipiélago para que el Gobierno lo tenga en cuenta en las medidas de carácter económico, ya que señaló que esta pandemia "ha sacudido" a las islas en el "peor momento posible", en plena temporada turística alta.

Así, en lo que se refiere al permiso retribuible, indicó que solicitó al Gobierno central la posibilidad de hacer aportaciones al decreto porque hay empresas que "están solo en Canarias". Además admite también el malestar empresarial sobre el último decreto de Trabajo y apunta que respecto a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) "son claros" y es que el turismo "no se va a recuperar en tres meses, será paulatino".

Para añadir que lo que se "avecina seguramente es la situación económica más complicada" de la época, por lo que apuntó que deberán buscar medidas porque "no" quieren que haya despidos. "Haremos lo que tengamos que hacer con el Gobierno central", apuntilló.

Torres subrayó que a partir de este coronavirus "nada será igual" después de que el presupuesto "costó sacarlo", ahora "no tiene ingresos, y si no tiene ingresos no tiene gasto, por eso es fundamental" que Europa y los países que "están dando la espalda", tendrían que "cambiar su discurso y ayudar a esos países que necesitan inyección económica".

"Hay que reconstruir el presupuesto, necesitamos acuerdo en Europa y todo destinado a una reconstrucción social", apuntilló para añadir que el coronavirus "no se va a ir", apuntando a la posibilidad de que regrese en otoño.