Isabel Pantoja niega un año después la versión de 'Supervivientes' y destapa que no abandonó por salud

Fue una de las estrellas y el verdadero reclamo de Supervivientes 2019. Pese a muchos intentos de abandono, Isabel Pantoja aguantó, aunque finalmente tuvo que abandonar el reality "por motivos de salud".

Sin embargo, casi un año después de la final, en la que se proclamó ganador Omar Montes, la tonadillera desmonta esa versión oficial y dice que su abandono no se debió a motivos de salud.

Era el 8 de febrero cuando la cantante se vio obligada a salir por la puerta de atrás del reality de superviviencia definitivamente una vez que la organización del programa le comunicó que "por motivos de salud" tenía que regresar a España para ser tratada adecuadamente.

Jordi González, encargado de dirigir el Conexión Honduras dominical, fue el que dio la noticia en directo a la tonadillera, apartada del grupo por una "descompensación de algunos valores" reflejados en una analítica que le realizaron al sentirse indispuesta.

Esta descompensación, explicó González, se produjo por un "trastorno alimenticio", provocado por las carencias que se sufren en este tipo de programas de supervivencia. Como en 72 horas los valores todavía seguían altos, la organización, según recomendación de los doctores, tuvo que tomar la decisión de sacarla de la isla, pues estos problemas de salud son "incompatibles" con su aventura en Honduras.

Instagram de Noemí Salazar. INSTAGRAM

Sin embargo, y según informan varios medios, ahora ha salido un a la luz un vídeo, que en su momento compartió Noemí Salazar (GH VIP) en sus stories de Instagram, de la noche del concierto de Isabel Pantoja, el pasado mes en Madrid. En el mismo aparece la tonadillera hablando con Raquel Salazar, la madre de Noemí, y Omar Montes, sobre realities. "Tenía que haber ganado mi hijo igual que tenía que haber ganado yo…", le dice a su exyerno.

"Te regaló el maletín porque se puso mala, si no es suyo", apunta Salazar, a lo que ella responde contundente y haciendo la negación con el dedo: "Que no, que yo no me puse mala".