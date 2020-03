Pablo Motos: "Me costaría pasar la cuarentena con Puigdemont"

En el programa de este lunes de El hormiguero: Quédate en casa, Pablo Motos le preguntó a sus colaboradores que, por la alerta sanitaria de coronavirus: "Para vosotros: ¿Con quién sería un suplicio pasar la cuarentena?".

El presentador afirmó que "a lo mejor me costaría pasarla con Puigdemont y no es política". Barrancas le preguntó: "¿Y por qué?". Y Motos comentó que "por como toca la guitarra".

"A ver Puigdemont, no te sale. Las canciones de The Beatles no te salen bien, entonces, no las cantes", añadió el presentador. Trancas afirmó que "tampoco le sale el peinado, él intenta llevar el de un beatle, pero no le acaba de salir".

Luis Piedrahita reconoció que no pasaría este tiempo en casa "sin duda, con El Monaguillo porque se respira todo el aire y te deja sin nada, eso sí, si hay un virus o un bicho, se lo lleva todo".

El Monaguillo reconoció que "entiendo a las personas que no quieren pasar la cuarentena conmigo". El cómico, por su parte, señaló que sería "con Carlinhos Brown, porque estaría todo el día ensayando batucadas".

Por último, Marron señaló a Ana Pastor, pero explicó el por qué no pasaría la cuarentena con la periodista: "Me cae fenomenal, es una tía estupenda, pero es muy de repreguntar e imagínate estar un mes con una persona que te está repreguntando todo el día...".