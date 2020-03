Joshua se proclama vencedor de la 3ª edición de 'Maestros de la costura': "Había soñado que ganaba la final"

Tras diez semanas de innumerables diseños, pases de modelos, hilos y agujas, la tercera edición de Maestros de la costura ya tiene ganador: Joshua, que se llevó el premio de 50.000 euros, un curso de Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid y el maniquí dorado.

Nada más conocer que era el ganador y ver que la modelo llevaba su diseño, el opositor a Guardia Civil reconoció que "no me puedo creer que sea mi vestido el que está saliendo por la puerta", mientras no podía aguantar las lágrimas de alegría.

Y añadió que "es una sensación súper rara de felicitaciones que no estoy acostumbrado a tener, pero todo el trabajo mereció la pena. Hoy es el primer día del resto de mi vida y esto ya se va a quedar conmigo. No me lo creo".

"Soy la persona más feliz del mundo, he ganado, ¿quién me lo iba a decir? Realmente los sueños se cumplen porque soñé que estaba en la final, incluso que ganaba", afirmó el ganador del reality de La 1.

"Prometo que lo aprovecharé al máximo. Voy a dar todo de mí para que esto no quede aquí y siga todo hacia delante. Estoy súper feliz", señaló el joven.

Tras el ganador, Begoña quedó en segunda posición: "Estoy súper bien. Maestros de la costura me ha dado tanto que quedando segunda me siento tan feliz como si hubiera quedado primera", afirmó.

No sabéis lo mucho que voy a echar de menos estos abrazos en el taller https://t.co/qsv7w8ohCC#MaestrosDeLaCosturapic.twitter.com/u4UVbKhd8q — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) March 30, 2020

El pódium lo completó Margarita en tercer lugar, y David terminó en cuarta posición de una de las ediciones más reñidas del programa de costura.