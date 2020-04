Seis perfiles en redes sociales que pueden ayudarnos a mantener la mente sana en tiempos de confinamiento

¿Miedo al confinamiento?, ¿a no dar la talla con el teletrabajo?, ¿a no poder ser feliz o al menos mantener la calma en una situación tan excepcionalmente inusual?, ¿a que la cuarentena acabe con tu relación de pareja?, ¿a no saber llevar con maestría las tareas escolares de tus hijos?, ¿a no llegar a todo sin salir de casa?

Visitamos los perfiles en redes sociales de seis de los profesionales con más tirón en el ámbito psicológico en España y descubrimos sus consejos para abordar y superar estos difíciles días de crisis sanitaria, miedos y ansiedades.

Rafael Santandreu

Es uno de los psicólogos más mediáticos de este país y uno de los que despierta mas filias y fobias, quizás porque habla sin tapujos de todo lo que se le pasa por la cabeza. Formado en las universidades de Barcelona y Reading y en el Centro di Terapia Strategica de Arezzo (Italia) y apasionado de la psicoterapia, fue redactor jefe de la revista Mente Sana. Cada libro que escribe se convierte en oro. Así ha ocurrido con El arte de no amargarse la vida (algo así como el ABC de la psicología cognitiva), Nada es tan terrible, Ser feliz en Alaska (que aboga por sacar provecho de situaciones que la mayoría considerarían terribles) y Las gafas de la felicidad. Todos ellos, ideales para abordar con filosofía positiva el confinamiento y sobre los que está realizando encuentros virtuales estos días en sus redes sociales. En la actualidad cuenta con 100.000 seguidores en Facebook y 25.000 en Instagram.

www.rafaelsantandreu.es

Instagram: @santandreurafael

Silvia Congost

Toda una experta en dependencia emocional y conflictos de pareja. Esta psicóloga formada en Programación Neurolingüística por el Institut Gestalt, tiene un postgrado en Terapia de pareja y dos máster en Coaching y Rebirthing. Cuenta con cuatro centros en Barcelona, Girona, Madrid y Valencia y, además, suele impartir talleres sobre crecimiento personal y conferencias sobre la dependencia emocional, las relaciones de pareja, la autoestima y la soledad. Entres sus libros más populares destacan: Cuando amar demasiado es depender, Si duele, no es amor y A solas. Prolífica en redes sociales, aborda todo tipo de cuestiones relacionadas con el amor y la pareja. Por ejemplo, estos días ha tocado el peliagudo tema de las rupturas y relaciones tóxicas en tiempos de confinamiento en sus canales de Youtube (65.000 suscriptores), Facebook (117.000), Twitter (10.000) e Instagram (69.000).

www.silviacongost.com

Instagram:@silviacongost

Ana Belén Medialdea

También conocida como 'la psicóloga de las frases en un papel', sus casi 20.000 seguidores de Instagram disfrutan regularmente de sus estas breves reflexiones que luego desarrolla en post dirigidos fundamentalmente a aumentar nuestro bienestar. Experta en Terapia Familiar Sistemática con niños y adolescentes y formada en Dependencia emocional y Autoestima es al igual que Santandreu especialista en Terapia Breve Estratégica por el Centro di Terapia Strategica que dirige Giorgio Nardone en Arrezo (Italia). En su canal de YouTube aporta estos días pautas para gestionar la ansiedad durante el confinamiento. Tiene también un libro publicado: Amargarte la vida depende de ti.

www.anapsicologamadrid.com

Instagram: @anapsicologamadrid

Borja Vilaseca

Con menos de 40 años puede decirse que su carrera ha sido imparable. Colaboró durante muchos años con El País escribiendo para el suplemento de Negocios y El País Semanal, en 2009 puso en marcha el Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona (uno de los más demandados) y su obra literaria se ha traducido y publicado en 17 países. Hasta el momento ha publicado cuatro libros: Encantado de conocerme, El Principito se pone corbata, El sinsentido común y Qué harías si no tuvieras miedo. Apasionado de la psicología, las filosofías orientales y el autoconocimiento, en la actualidad imparte múltiples cursos de coaching e inteligencia emocional así como un máster de desarrollo personal y liderazgo. Durante la cuarentena nos invita "a ver menos Netflix" y decantarnos por algunas de sus charlas filosóficas sobre cómo plantarle cara al miedo, amar nuestra soledad o superar las adversidades de la vida en su blog y canales de Youtube (260.000 suscriptores) e Instagram (178.000).

www.borjavilaseca.com

Instagram:@borjavilaseca

Jonathan García-Allen

Cofundador y director de comunicación de la Psicología y Mente (una de las webs dedicadas a esta materia con más tráfico de nuestro país) y licenciado por la Universidad de Barcelona, se ha especializado en Psicologia de las organizaciones, Psicología del Deporte, Mindfulness e Inteligencia Emocional. Hasta la fecha es co-autor de dos libros: Psicológicamente hablando: un recorrido por las maravillas de la mente y ¿Qué es la Inteligencia? Del CI a las inteligencias múltiples. En su perfil de Facebook, con casi 39.000 seguidores, comparte estos días post sobre los efectos psicológicos del coronavirus a nivel social y personal, consejos para combatir la ansiedad que produce la Covid-19 o un listado con los mejores terapeutas online que ofrecen sus servicios para sobrellevar estos días de incertidumbre.

Facebook:jonathangarciaallen

Bertrand Regader

Tiene en su haber el mérito de haber puesto en marcha el proyecto Psicología y Mente (una de las webs de psicología y neurociencia más leídas en español con más de un millón de seguidores en Facebook). Psicólogo, coautor de dos libros (Psicológicamente hablando y ¿Qué es la inteligencia?) y asesor de empresas que aplican las bases psicológicas para mejorar su rendimiento y productividad. Estos días de cuarentena comparte con los seguidores de su perfil de Facebook (14.000) informaciones sobre los efectos psicológicos del coronavirus, la lectura de algunos de los mejores libros sobre psicología o las acciones de los distintos gobiernos para aliviar la crisis sanitaria.

Facebook:bertrandregader