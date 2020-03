Susana desconfía de su cita en 'First dates: "No me fío de él, hay algo oscuro"

La cita de este lunes en First dates entre Susana y Alberto comenzó con una sorpresa inicial, y el que el empresario, al entrar en el local de Cuatro, se encontró en la barra esperándole al alicantino Oussama, cuando ambos querían cenar con una chica.

"Se me ha complicado la cosa y la cabeza se me ha hecho un alboroto, no sabía por dónde me venían, no me he hecho caquita de milagro", admitió el ilicitano.

Y es que ambos sí que tenían una cita, pero con Susana y Sara, dos hermanas que acudieron al programa en busca del amor, pero cada una con uno de los chicos que las esperaban en la barra.

"Os he hecho sufrir un poco", les dijo Lidia Torrent a los chicos mientras les presentaba a las hermanas y le señalaba que "aquí os dejo, averiguando quien es la cita de cada uno".

Al final, sin querer, cada uno se puso con su pareja, Susana con Alberto y Sara con Oussama: "Habéis acertado a la primera", les comentó Torrent, mientras les acompañaba a sus respectivas mesas.

Durante la cena de Susana y Alberto todo iba bien hasta que hablaron de sus anteriores relaciones, donde el ilicitano recordó que "era una bellísima persona, pero me porte muy mal con ella. Yo no la quería ya y no sabía cómo dejarla".

Y añadió que "duele mucho cuando es una persona que te quiere tanto", sin especificar como acabó dicha relación, algo que hizo desconfiar a la granadina.

"Prefiero que me dejen a que estén conmigo por pena", respondió Susana mientras señaló que "me ha ocultado qué paso, el error que cometió y eso es lo que me hace no fiarme de él, hay algo oscuro".

"Me lie con una chica y estuve con ella tres meses. No quería decírselo porque si en la primera cita se entera de la película...", comentó Alberto. Y añadió: "Es que la chica me ha gustado, si no me hubiese gustado me hubiese dado igual decírselo".

Al final, Alberto sí que quiso volver a quedar con Susana, pero la camarera no quiso una segunda cita porque "me ha encantado como es todo él, pero físicamente no es lo que busco. Me gustan los chicos muy altos".

Ninguna de las hermanas se fue enamorada

El amor tampoco triunfó entre Sara y Oussama. El alicantino sí que quiso tener una segunda cita con la joven: "¿Por qué no? Me encantaría y sería un placer", afirmó.

Mientras que ella reconoció que no tendría una segunda cita con el relaciones públicas porque "he visto que no congeniamos el cien por cien, como amigos, todo lo que quieras. No me has terminado de llenar, no me gusta romper corazones ni engañar".