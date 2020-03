Tu horóscopo diario: martes 31 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 31 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es necesario que prestes mucha atención a todo lo relacionado con números o dinero hoy porque hay algún riesgo de pérdidas y aunque no revistan la mayor importancia, te pondrán de mal humor. No hagas un mundo de algo que tiene solución.

Tauro

Ojo con los despistes de cualquier clase que pueden jugarte una mala pasada hoy en el trabajo y propiciar que te echen una bronca que te sentará mal. Si es así, es mejor que reconozcas tu error y procures pasar cuanto antes a otra cosa sin airear más el asunto.

Géminis

Es probable que hoy estés muy en contacto con personas que tienen tus mismos intereses y tu misma manera de ver la vida, al menos en muchos puntos sociales o políticos. Te reconfortará mucho porque la comunicación y el entendimiento serán perfectos.

Cáncer

No te gustará lo que ves hoy cerca de ti porque crees que hay personas que no saben muy bien lo que hacen y que, sin embargo, tienen poder. Pero no te queda otra que callarte y esperar los resultados. Todo se pondrá en su sitio dentro de muy poco.

Leo

Debes tomar una resolución sobre un cambio en tu vida y esa elección va a condicionar un periodo de tiempo de ella bastante largo, eso está claro. Pero no te vas a equivocar, porque la suerte estará de tu lado. Sacarás mucho beneficio personal de todo eso.

Virgo

En el trabajo hoy las cosas se te darán bastante bien y ves resultados positivos a tus acciones, lo que te da ánimos para imponer tus criterios ahora sin tener que esperar más. Tu seguridad aumenta, tienes equilibrio y haces gala en público de tus habilidades.

Libra

No te olvides de facilitar a alguien un asunto que necesita para ordenar sus documentos o para sentirse con más tranquilidad. Si está en tu mano, ayuda todo lo que puedas a esa o esas personas. Actuar con generosidad y hacer un favor te reconfortará.

Escorpio

Aunque el día sea algo agitado en lo laboral y puedas sentir estrés, por la tarde vas a conseguir tomarte un respiro y charlar en confianza con un amigo al que valoras y te valora de verdad. Podrás contarle muchas cosas y te vendrá bien su opinión.

Sagitario

Debes plantearte expandir algo más tu círculo social, ya sea a través de las redes o de cualquier otra manera, porque no te conviene ahora quedarte en un solo lugar o con solo un grupo de amigos. Actúa ya porque es importante para tu futuro.

Capricornio

Estás impaciente porque llegue una cantidad de dinero que alguien te adeuda de un trabajo ya realizado hace algún tiempo. Pero si no lo reclamas, no llegará fácilmente. No tengas miedo en hacerlo y aunque te de apuro, hazlo por cualquier medio.

Acuario

Perdonas a alguien que te ha ofendido y eso algo que te va atraer mucha paz interior si consigues descargarte del todo de la sensación de amargura o dolor que te trajo. Libérate de lo negativo y da paso a cosas nuevas en tu vida. Pasa página cuanto antes.

Piscis

No debes construir mundos irreales y soñar con imposibles. Tener metas sí, pero deben ser reales y poder llegar a ellas con tu esfuerzo. Es hora de ser bastante más realista de lo que eres habitualmente para no caer en frustraciones. Ponte nuevas metas.