Pamplona, como Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef, impulsa la difusión de un canal YouTube protagonizado por menores

Hacen propuestas de lo que a ellos les ha gustado, enseñan lo que saben hacer o dan ideas de cómo pasar buenos ratos. Unicef Comité Español y Alcantara Family Foundation han lanzado esta propuesta con el objetivo de hacer más visible la infancia y la adolescencia en momentos como éste y contribuir a que sean días más entretenidos sin perder la visión formativa, ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

Así, puede ser una fuente de nuevos planes y a la vez dar la oportunidad a menores que tengan interés para que aparezcan en un nuevo programa. Denominado Clip Club TV, quiere ser "una propuesta diferente y diaria". "Básicamente, trata de contar qué actividades hacen sus protagonistas en casa para pasar mejor las horas, pero siempre teniendo en cuenta que se puedan hacer en cualquier otro hogar", ha explicado.

UN MENSAJE PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PAMPLONA

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha querido lanzar un mensaje de ánimo a los más pequeños. Y se ha centrado en ellos porque también "ellos están haciendo un gran esfuerzo, en muchas ocasiones sin entender muy bien el motivo que les ha llevado a no salir de casa, a no poder jugar en el parque y a no poder ver a sus amigos". "Sé que estáis aburridos, sé que tenéis ganas de salir a la calle y jugar con los amigos. Pero hoy toca seguir en casa. Hay que tener un poquito de paciencia", comienza el vídeo, que está disponible aquí, en las redes sociales de Ayuntamiento y en la web