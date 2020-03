Muere por coronavirus el músico Alan Merril, coautor del éxito de Joan Jett 'I Love Rock N' Roll'

El líder de la banda Arrows, Alan Merrill, falleció este domingo a los 69 años por complicaciones derivadas a causa del coronavirus. Su hija Laura, comunicó la triste noticia a sus seguidores.

"He estado tratando de dormir pero no puedo. Me levanté normal ayer, con el mundo a mis pies, y ahora estoy aquí tirada y vacía. El coronavirus se ha llevado a mi padre esta mañana. Me han dado dos minutos para decir adiós antes de que me echaran", escribió.

El músico era uno de los compositores de I Love Rock ‘N’ Roll, que más tarde se dio a conocer a través de la voz de Joan Jett, quien le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta personal en Twitter.

Texto que compartió Laura con sus seguidores. FACEBOOK @LAURAMERILL

"Acabo de enterarme de la terrible noticia de la muerte de Alan Merrill. Les envío mi amor y condolencias a su familia, amigos y a la comunidad de la música en su totalidad. Todavía recuerdo cuando vi a Arrows en la TV en Londres y me impresionó escuchar esa canción que para mí gritaba que sería un hit. Con profunda gratitud y tristeza le deseo un viaje seguro hacia el otro lado"

Merril ha explicado que su padre se encontraba ingresado en el Hospital Monte Sinaí y en esa última visita estaba "tranquilo".

Éxito inmediato

El músico escribió 'I Love Rock N 'Roll' junto a su compañero de banda Jake Hooker cuando ambos formaban parte de The Arrows en el año 1975. La estrella de rock Joan Jett les vio interpretar la canción en un programa de televisión británico y terminó grabando su propia canción.

La versión de Jett se convirtió en un éxito instantáneo que ayudó a definir una era y fue número 1 en Estados Unidos durante ocho semanas en 1982. Este himno del rock ha sido posteriormente interpretado por numerosos artistas, destacando entre ellas la de la cantante Britney Spears.

Alan Merrill, que también era actor y guitarrista, comenzó su carrera musical en Japón y tuvo éxitos en inglés y japonés a lo largo de los años, según su sitio web oficial. También fue miembro de la banda de Meat Loaf durante aproximadamente cuatro años a fines de la década de 1980.

En su publicación de Facebook, Laura Merrill también instó al público a tomar en serio la pandemia de coronavirus antes de que sea demasiado tarde. "Esto es una pesadilla. Piensas que no te puede pasar a ti ni a tu familia hasta que entras en la UCI y realmente te despides. Mi corazón está roto", ha concluido.