Plácido Domingo, dado de alta tras ser ingresado por coronavirus

Plácido Domingo fue dado de alta el pasado domingo, 29 de marzo, en un hospital privado en Acapulco (México) tras haber sido ingresado un día antes con complicaciones relacionadas con el Covid-19, según informó la cadena CNN.

Una fuente de la Secretaria de Salud del país mexicano confirmó que el tenor ya se encuentra en su residencia en Acapulco y su estado de salud es estable. Previamente, se había informado de que el artista estaba "respondiendo al tratamiento" en el centro sanitario.

Plácido Domingo, de 79 años, anunció el pasado 22 de marzo a través de sus redes sociales que tanto él como su familia se encontraban en aislamiento y con la medicación necesaria para combatir la enfermedad.

"Creo que es mideber moral anunciar que he dado positivo por Covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y las pruebas han dado positivo", informó el tenor.

"Juntos podemos detener al virus y parar esta crisis mundial. Por favor, seguid las instrucciones y regulaciones de vuestros gobiernos para estar a salvo y protegeros no sólo a vosotros mismos, sino a toda la comunidad", concluyó.