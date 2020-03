Gijón.- El Concurso Hípico se mantiene, a expensas de que lo autoricen las autoridades y sea con público

Esto incluye el Concurso de Saltos Internacional de Gijón (CSIO), del 26 al 30 de agosto, eso sí, pasará a ser de cuatro estrellas y queda pendiente de que las autoridades, tanto sanitarias como deportivas lo autoricen llegada la fecha, y que pueda celebrarse con público.

Tuero, en rueda de prensa telemática, ha indicado que, aunque se permita celebrar la prueba deportiva, no tendría sentido hacerlo a puerta a cerrada, ya que, por un lado, la venta de entradas es una parte de los ingresos y, por otra, forma parte ya de la idiosincrasia de la competición gijonesa.

También ha precisado que será de categoría 4 estrellas, al considerar que, debido a la situación generada en todo el mundo por la pandemia del COVID-19, lo que puede hacer que haya menos caballos y que los jinetes no puedan entrenar en condiciones. La dotación en premios será de 490.000 euros, 425.000 euros para el 4 estrellas y 65.000 euros para el 2 estrellas.

El edil ha explicado que este lunes era la fecha tope que dio la Federación Ecuestre Internacional (FEI) para decidir si se aplazaba, se mantenía o se suspendía.

Tuero ha señalado que lo de aplazar la competición iba a ser difícil dado que hay muchas pruebas que ya han tenido que hacerlo y sería difícil cuadras fechas.

"A día de hoy, vamos a organizarlo", ha insistido, antes de recalcar que lo que se hace al convertirlo en un 4 estrellas es redimensionarlo a la realidad que hay, dado que se estima una bajada de patrocinadores también. El gasto de organización de la prueba ronda el millón de euros, según el edil.

No obstante, ha llamado la atención sobre que al no haber este año Juegos Olímpicos y no celebrarse el Concurso Internacional que iba a hacerse en Bruselas (Bélgica) y que coincidía con las fechas de Gijón, se puede hacer una competición "muy atractiva". Ha augurado que la gente va a venir "con muchas ganas, aunque no al 100 por ciento".

Y si bien ha sostenido que se podría mantener que fuera un 5 estrellas, ha matizado que no cree que reportará "nada" el hacerlo dada la situación en la que nos encontramos.

"Aquí la gente viene por el ranking y por el dinero", ha indicado. No obstante, ha precisado que se trata de algo coyuntural y que el año próximo se analizará de nuevo la situación.

En cuanto al público, si ya descartan de mano celebrar el Concurso si es a puerta cerrada, tampoco se lo plantean si hay una restricción importante del mismo.

Es decir, que si suelen rondar los 8.000 y 9.000 espectadores, pueden concebir que igual haya menos público por miedo, pero si se redujera en exceso por las autoridades sanitarias, tampoco compensaría. Tuero ha añadido que quieren intentar que la gente se lo pase "bien", después de todo lo que está pasando.

Con todo, se mantienen de esta forma las dos pruebas que organiza el Patronato Deportivo Municipal y también lo hacen las tres programadas en el Chas. Ha recalcado que, en cuanto al CSIO, a últimos de junio o primeros de julio se empieza a preparar toda la infraestructura, por lo que tienen margen de tiempo. "Siempre tenemos potestad de cerrar y parar máquinas", ha remarcado.