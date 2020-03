Coronavirus.- Mijas suspende el aparcamiento alterno por meses en las calles del municipio

"Tomamos esta medida para evitar desplazamientos innecesarios de nuestros vecinos mientras dure la declaración del Estado de Alarma decretado en todo el país con motivo del COVID-19", ha asegurado el regidor.

En este sentido, ha recordado que "esta medida obligaba a los conductores a tener que desplazar el vehículo en aquellas calles que por sus dimensiones no pueden contar con aparcamientos a ambos lados de la calzada de forma simultánea, pero teniendo en cuenta la situación de emergencia ante la que nos encontramos es esencial poner en marcha todo tipo de facilidades para que nuestros vecinos sigan cumpliendo con el confinamiento".

Así, los vecinos del municipio que tengan estacionados sus vehículos en estas zonas, no tendrán que cambiar sus vehículos durante este mes de abril "debemos recordar además que tanto en estas calles, como en otras en las que existen vados donde se prohíbe el estacionamiento en días laborables en una determinada franja horaria estos abarcan de lunes a sábado, siempre y cuando no sea festivo, y no de lunes a viernes", señala el edil de Vía Pública que pide "colaboración de los vecinos para poder llevar a cabo esta medida y evitar salidas innecesarias a la vía pública mientras dure el estado de alarma".

Asimismo, desde el Ayuntamiento han informado de que las zonas azules cercanas a comercios que actualmente permanecen cerrados y que contaban con limitación horaria para el estacionamiento de vehículos queda temporalmente suspendida "ya que no es necesaria esa rotación en la actualidad por el cierre de establecimientos no considerados esenciales según el decreto aprobado por el gobierno".

BALANCE DE SANCIONES

Por otro lado, el Gobierno local ha explicado que son ya más de 250 las sanciones impuestas por no cumplir con las restricciones de movilidad interpuestas tras decretarse el estado de alarma hace apenas dos semanas, unas cifras que, han dicho, "queremos que sigan reduciéndose al mínimo ya que en la mayoría de los casos la ciudadanía mijeña está demostrando estar a la altura y cumplir con las normas establecidas para poder frenar al virus".

Al respecto, han reiterado que seguirán trabajando para que se cumplan las restricciones de movilidad a la vez que agradecen la colaboración ciudadana "y su compromiso para quedarse en casa en estos tiempo tan difíciles".