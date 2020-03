Coronavirus.- Naix #AçòPassarà, una plataforma col·lectiva de disseny i creativitat de València Capital del Disseny 2022

La plataforma, anomenada '#AçòPassarà' en honor a la falla de la plaça de l'Ajuntament de València ideada per Escif, tindrà la mateixa durada que la crisi sanitària propiciada pel coronavirus.

El seu objectiu és arreplegar, aglutinar i difondre iniciatives sorgides des del disseny i altres sectors creatius per a aportar solucions, alleujament i suport, amb projectes de tota índole, detalla l'organització en un comunicat.

Des del disseny de mascaretes, respiradors o elements de protecció per a fabricar de manera domèstica amb impressores 3D, professionals de la il·lustració que consciencien des de casa amb el seu treball, dissenyadors que bolquen la seua creativitat per a animar a la infància o recursos i continguts per a aprendre sobre disseny des de les llars.

Aquestes iniciatives aniran creixent dia a dia en un espai on cada persona pot sumar enviant les seues idees. Es tracta d'un repositori de projectes que posen en valor el paper del món del disseny en aquest moment de crisi, mostrant que "el disseny, més social que mai, no és elitista, exclusiu o inaccessible".

"Present en la nostra vida dia a dia, no només aporta funcionalitat i bellesa, també és capaç d'ajudar a resoldre situacions complexes com les quals estem vivint", ha destacat Xavi Calvo, director de València Capital Mundial del Disseny 2022.

La candidatura se suma al "crit d'esperança" de la gegantesca meditadora de la falla municipal, una imatge que apel·la a la serenitat, paciència i calma per a unir, aglutinar i centrar "totes les iniciatives creatives que faran d'aquest parèntesi en les nostres vides, una explosió de creativitat i solidaritat.

Aquest portal llançarà els projectes en xarxes socials diàriament, amb un butlletí informatiu amb alertes dels nous projectes inclosos, sempre des de la idea transversal del disseny com a agent de canvi per a la societat. La meta és demostrar que el disseny pot donar resposta a problemes quotidians des de la creativitat.

'#AçòPassarà' s'ha produït i engegat gràcies a un treball deslocalitzat i en remot realitzat de forma col·laborativa per l'agència digital Néctar, CuldeSac Experience, el dissenyador gràfic Ibán Ramón i l'equip de València Capital Mundial del Disseny 2022.