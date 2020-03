Isabel Torres ('Veneno') anuncia que padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos

Isabel Torres padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos, según informó la actriz este fin de semana a través de un comunicado en Instagram: "La situación que tengo de saludes muy complicada", apuntó la intérprete, quien da vida a Cristina Ortiz La Veneno en la nueva serie de Los Javis, Veneno, que se estrenó el pasado domingo, 29 de marzo.

Torres aprovechó el cariño que estaba recibiendo por parte de sus seguidores tras el estreno de la serie de Atresmedia para sincerarse en la red social: "Tengo cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Me está dando mucho dolor y muchos problemas", explicó mediante un vídeo.

La intérprete aprovechó para agradecer el trabajo de los sanitarios en plena crisis del coronavirus, asegurando que los días de cuarentena le están viniendo bien para centrarse en sí misma y tomarse un descanso.

Además, la protagonista de la serie dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi avanzó que va a ausentarse de las redes sociales durante un tiempo: "Si no lo hago, Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel", afirmó, a lo que añadió: "Mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida".

"No puedo respirar bien y todo lo que sea emocionarme me hace sentir muy mal y me da unos picos de dolor muy grande", sentenció Torres antes de anunciar que el próximo jueves, 2 de abril, se someterá a una intervención médica.