Coronavirus.-Intersindical creu que al Govern "li falta determinació" i demana la nul·litat dels acomiadaments per COVID

El sindicat tem que l'Executiu preveja adoptar "les mateixes receptes neoliberals aplicades l'any 2008, de les quals la classe treballadora encara no s'ha recuperat". En aquesta línia, considera que les mesures laborals adoptades pel Govern central són "insuficients per a mantindre l'ocupació i per a garantir que aquesta crisi sanitària, social i econòmica no l'acabe pagant la classe treballadora com al 2008".

Si bé ha valorat que s'haja fomentat l'acolliment de les empreses a la suspensió col·lectiva dels contractes laborals i que s'hagen flexibilitzat i millorat les condicions per a accedir a l'atur, el sindicat ha lamentat en un comunicat que "açò no ha impedit que en poc més de dos setmanes les xifres d'acomiadaments, no suspensions, es disparen fins a dades alarmants que recorden temps no molt llunyans".

L'organització ha incidit que, "per a la patronal, la facilitació dels procediments de suspensió de contractes laborals no és suficient i volen prescindir de qualsevol compromís amb el manteniment de l'ocupació, recorrent, sense cap contemplació, a l'extinció de les relacions laborals".

En aquest sentit, ha retret que, "amb honrosas excepcions", "està clar" que amb la patronal "no va açò de la funció social de les empreses i la solidaritat col·lectiva en moments d'una greu crisi sanitària".

Davant açò, Intersindical creu que l'Executiu aplica "tardanament polítiques correctores per a dissuadir l'empresariat de recòrrer als acomiadaments i ho fa amb una penalització econòmica d'aquests, quan estiguen relacionats amb conseqüències derivades del Covid-19".

"És a dir, els acomiadaments fets en aquestes circumstàncies seran considerats improcedents i passaran a indemnitzar-se de 20 dies per any treballat a 33", ha exposat, per a afegir que "la qüestió és si aquesta mesura tindrà l'efecte dissuasori esperat", ja que "en un mercat laboral amb clar predomini de la contractació temporal serà una qüestió irrellevant per a condicionar les decisions dels i les empresàries".

"La mateixa finalitat té l'altra mesura aprovada pel Govern, quan decreta que el període de suspensió dels contractes temporals no computarà a l'efecte de la durada prevista en els mateixos contractes; és a dir, que la durada de la suspensió serà un temps neutre i, una vegada finalitzada, el contracte temporal continuarà amb normalitat fins a l'extinció per la finalització del període previst al mateix", ha agregat.

Intersindical ha advertit que, a causa del "cost ridícul que per a la patronal tenen els acomiadaments", "l'efecte dissuasori d'aquestes mesures i la incidència sobre la preservació de l'ocupació serà, en el millor dels casos, testimonial".

Al seu juí, "cap de les dos mesures aprovades té un efecte determinant sobre el comportament de la patronal". "Per tant, amb moltes probabilitats, ens podem trobar amb un escenari d'escalada de les taxes de desocupació, en la mesura en què la paralització de l'economia a causa de les accions preventives per a evitar la propagació del covid-19 vaja allargant-se en el temps", ha alertat.

Intersindical Valenciana creu que si el Govern "realment haguera tingut voluntat d'evitar els acomiadaments per causes del COVID-19, hauria d'haver decretat la nul·litat dels mateixos i no la simple qualificació d'improcedents".

Per açò, opina que a l'Executiu "li està faltant determinació i contundència en la regulació del mercat laboral o, dit en altres termes, està apostant per que les conseqüències de la crisi sanitària tinguen el mínim impacte possible sobre la classe empresarial i financera, no posant excessius impediments perquè puguen prescindir dels costos de la força de treball".

"Si realment es confirma que la línia política del Govern va en aquest sentit, el proteccionisme dels grans sectors industrials i financers, és fàcil pronosticar que, desprès de la intervenció de l'Estat per a fer front a la crisi amb fons públics, vindran amb més o menys duresa les retallades dels servicis públics per a controlar el dèficit públic i més flexibilització del mercat laboral", ha criticat.

Es tracta, segons Intersindical, de "les mateixes receptes neoliberals aplicades l'any 2008, de les quals la classe treballadora encara no s'ha recuperat". "Perquè , no ho oblidem, la crisi del 2008 la va pagar la classe treballadora i ara anem camí de repetir la història", ha criticat.

"Davant aquest escenari, hipotètic però molt probable, és necessari que la classe treballadora s'organitze i es mobilitze en defensa dels seus interessos i per a aconseguir que, per aquesta vegada, la crisi es pague, com a mínim, solidàriament entre tots els sectors socials, cadascú en la mesura de les seues possibilitats", ha conclòs.