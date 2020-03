L'accident s'ha registrat, per causes no precisades, sobre les 11.45 hores. El CICU ha mobilitzat fins al lloc dels fets una unitat de Suport Vital Bàsic, l'equip sanitari del qual ha assistit una dona de 44 anys i una dona de 61 anys, ambdues per contusions.

Posteriorment, les dos dones han sigut traslladades a l'Hospital Clínic Universitari en l'ambulància SVB.