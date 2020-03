Detingut a València un home que tenia prohibit acostar-se a la ciutat per una agressió sexual

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia en un comunicat, al detingut, de 55 anys i que va ser sorprès quan passejava amb bicicleta, se li considera presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna.

Els fets van succeir sobre les 10.00 hores del dissabte quan agents de la Policia Nacional que realitzaven tasques de prevenció per l'Estació d'Autobusos de València van observar a un home amb bicicleta que anava mirant uns altres d'aquests vehicles ancorats en una barra en la via pública.

Els policies li van donar l'alt i li van preguntar el motiu de trobar-se en el carrer, estant decretat l'estat d'alarma. L'home els va proporcionar diverses versions: que venia de casa d'un amic; a continuació que venia de treballar d'un restaurant, per a finalment comunicar que estava "fent un volta".

Davant aquestes manifestacions, els agents li van sancionar per infracció a la LO 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana en el seu article 36.6, per passejar pels carrers incomplint les mesures de confinament decretades en l'estat d'alarma pel coronavirus.

Quan els policies realitzaven les corresponents gestions per a sancionar-li, van esbrinar que aquesta persona tenia en vigor una prohibició d'acudir a València capital per l'Audiència Provincial de València per motiu d'una agressió sexual. Per aquesta raó, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.