Dret d'escolarització en el propi municipi i més punts per renda, principals novetats en l'admissió d'alumnes

La pròpia normativa recorda que el Consell ja va introduir canvis en el procés d'admissió de l'alumnat mitjançant el Decret 40/2016, de 15 d'abril, amb la voluntat d'"assegurar la major transparència, eficàcia i eficiència possible, així com garantir l'exercici real de la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies".

No obstant açò, afig, "per l'experiència de la seua aplicació al llarg d'aquests quatre anys, s'ha considerat oportú realitzar algunes modificacions per a millorar l'eficàcia del procediment d'escolarització i de consolidar l'objectiu que tot l'alumnat accedisca en condicions d'igualtat".

Entre aquests canvis figura el dret a l'escolarització en el seu propi municipi o zona d'escolarització establida. L'article queda redactat de la següent forma: "Totes les persones tenen dret a un lloc escolar gratuït que els garantisca, en condicions d'igualtat i qualitat, l'ensenyament bàsic i el segon cicle d'Educació Infantil, en el seu propi municipi o zona d'escolarització establida. Aquest dret es correspon amb l'obligatorietat de la seua escolarització en un centre docent durant l'ensenyament bàsic".

A més, s'estableixen nous criteris de puntuació relatius a la renda, atorgant una puntuació més progressiva en funció dels ingressos familiars. Anteriorment el valor màxim era de dos punts i amb la modificació passa a valdre fins a tres punts i mig, atorgant-se de manera progressiva entre les famílies amb menys recursos. La condició de persona destinatària de la renda valenciana d'inclusió es valorarà amb 4 punts, segons detalla el text publicat en el DOGV consultat per Europa Press.

Així mateix, es modifica el procediment del sorteig públic per als desempats amb la finalitat de fer-ho "més just i igualitari".

D'aquesta manera, es dirimiran aplicant successivament la major puntuació obtinguda en els criteris següents: existència de germans o germanes, o una altra persona que es trobe en situació d'acolliment familiar o en guarda amb finalitats d'adopció, matriculats en el centre; pare, mare o tutors legals treballadors del centre; proximitat del domicili on residisca l'alumne o alumna o del lloc de treball d'algun dels seus pares; destinatari de la renda valenciana d'inclusió; renda familiar; ser família nombrosa; discapacitat en l'alumnat o els seus pares; ser família monoparental i expedient acadèmic (solament en ensenyaments post obligatòries).

En les situacions d'empat que es produïsquen després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es faràper sorteig públic, d'acord amb el procediment que establisca laConselleria d'Educació.

MENORS EN ACOLLIMENT O VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

Altra de les modificacions del decret és que arreplega la prioritat en l'accés al centre educatiu de xiquets i adolescents en acolliment residencial o en guarda amb finalitats d'adopció. A més, es dona una major prioritat a l'alumnat que haja de canviar de residència a causa de violència de gènere o de terrorisme

Així mateix, aquest dilluns també s'han publicat les modificacions del Decret 135/ 2014, de 8 d'agost, pel qual es regula l'accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica. En elles s'estableix la unificació dels procediments d'admissió, suprimint les referències al procés extraordinari d'admissió.