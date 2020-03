Coronavirus.- Les UCI de la Comunitat Valenciana estan al 63% d'ocupació i sense la "tensió" d'altres comunitats

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa que ofereix diàriament per a informar de l'evolució del coronavirus en la regió, en la qual ha explicat que el nombre d'hospitalitzats és de 2.042 persones, de les quals 329 estan en les unitats de vigilància intensiva.

"Tenim capacitat, estem al 63% d'índex d'ocupació", ha dit, remarcant que totes eixes UCI són recursos per a tota la comunitat, independentment del departament de salut en el qual es troben, ja que si en un d'ells es produïra major tensió es produiria el trasllat a un altre centre hospitalari. Precisament per açò, ha reiterat, hi ha un comandament únic per a coordinar les UCI de tota la Comunitat Valenciana.

Davant la pregunta sobre el nombre de llits UCI, les que estan lliures i quantes estan ocupades per pacients amb Covid-19, ha indicat que eixes dades no estan informatitzades, es recapten dia a dia i a més "no és una foto fixa", sinó que va canviant.

METGES DES DE CUBA

D'altra banda, preguntada sobre les negociacions que està duent a terme la Generalitat Valenciana perquè metges cubans puguen viatjar a la Comunitat Valenciana per a recolzar en la lluita contra el coronavirus, la consellera ha explicat que "simplement s'està fent una previsió per a refrescar en un moment determinat els equips".

Segons Barceló, hi ha hospitals que estan patint major pressió assistencial i cal pensar també en què passarà si aquesta situació s'allarga en el temps, ja que els equips mèdics necessiten tindre també un moment de descans.

Per açò està "en ment" la possibilitat de portar metges d'un altre país "si fora necessari", una "previsió depenent de com vaja la pressió assistencial". "Hem de pensar en ells (els sanitaris), en la necessitat del seu descans, i en que vinguen a contribuir també en els hospitals de campanya, que puguem comptar amb eixe respir", ha incidit.

Sobre la possibilitat que vingueren també d'altres països com la Xina, ha assenyalat que "podria ser qualsevol país" però ha destacat que en el cas de Cuba la comunicació seria més fluïda.