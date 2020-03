Coronavirus.- Bonig insta Puig a "estar a l'altura dels sanitaris i dotar-los de mitjans gestionant millor"

"No podem deixar a ningú abandonat. Cal reestructurar el sector públic reduint alts càrrecs, personal eventual i empreses del sector públic", ha manifestat en una entrevista radiofònica en À Punt, de la qual el PPCV ha informat en un comunicat. No obstant açò, per a la líder 'popular', "el primer que cal fer és intentar salvar el major nombre de vides possibles i evitar el col·lapse sanitari. Això és l'important i nosaltres oferim lleialtat. És complicat gestionar una crisi d'aquestes dimensions, però ja portem un temps i la improvisació és la nota dominant".

Isabel Bonig, que ha mostrat el seu reconeixement als professionals sanitaris i altres col·lectius, ha posat l'accent que l'administració "ha de, a més d'aplaudir, gestionar millor en una situació complicada". "En aquests moments hi ha molt de patiment, molta necessitat d'atenció sanitària i social i hem d'estar al costat del personal que està treballant. El millor que podem fer per ells és estar a l'altura i gestionar bé", ha insistit.