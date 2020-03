Vox exige que "ni un solo euro de dinero público se destine a otra cosa que no sea ayudar a los españoles"

En concreto, Vox en Aragón ha propuesto que el Ejecutico autonómico apruebe un plan de reducción del gasto no esencial, identificando todas las necesidades prescindibles para suspender su ejecución definitivamente durante el ejercicio 2020 con las correspondientes reasignaciones presupuestarias y suspendiendo la ejecución de todas las partidas presupuestarias no ejecutadas -total o parcialmente- que se refieran a gastos no esenciales o innecesarios para la lucha contra la crisis sanitaria.

Este plan incluye la suspensión del abono de las subvenciones, y los procedimientos de adjudicación en curso, a sindicatos, organizaciones empresariales, partidos políticos, y asociaciones o entidades cuya actividad no tenga naturaleza mercantil y no esté directamente vinculada a la garantía del empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, la alimentación o la vivienda de los más necesitados.

Otra propuesta es que todas aquellas partidas de promoción y publicidad institucional de la comunidad autónoma, organismos autónomos y entidades del sector público aragonés, exceptuando las sanitarias, sean también destinadas a mitigar los efectos de la pandemia COVID-19.

Asimismo, que suspenda ya los procedimientos de apremio y, por otra parte, el devengo del canon o de la renta de las concesiones o alquileres de inmuebles a aquellos comerciantes o empresarios que se vean afectadas por restricciones de la actividad, en todos los casos, hasta 30 días después de finalizado el estado de alarma o situación de emergencia que la sustituya.

Y, finalmente, que se den las instrucciones y los protocolos necesarios a todos los cuerpos de inspectores de la Administración autonómica para que se conviertan en receptores de los problemas de sus sectores de trabajo y no se limiten solamente a realizar su labor de inspección.

PRESUPUESTOS

Vox en Aragón ha urgido a realizar una "profunda revisión" de los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio 2020, "toda vez que los ingresos fiscales se reducirán, por efectos de la más que previsible crisis económica, y se incrementará lógicamente el gasto público, principalmente el destinado al servicio de salud".

Dentro de esta propuesta de revisión presupuestaria, Vox ha planteado fomentar la actividad empresarial y la contratación de trabajadores; moderar la presión fiscal para ciudadanos, autónomos y empresas y priorizar, en el gasto, las bases del Estado del Bienestar y la protección de los ciudadanos.

"La urgencia de la situación hace insostenible que las distintas Administraciones sigan soportando el actual gasto político mientras los españoles están aguantando de forma ejemplar una de las mayores crisis que ha azotado España", han señalado.

Para Vox, las prioridades deben ser "solucionar la terrible crisis sanitaria y paliar las consecuencias de la crisis económica que ya están experimentando los hogares españoles", de ahí su petición de "revisar sus partidas de fondos públicos y reorientar cualquier gasto no esencial".