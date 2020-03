Coronavirus.- AECC València atén de forma online als pacients durant el confinament

"Un dels pilars que fonamenta l'activitat d'AECC València és l'acompanyament i suport als pacients i familiars amb càncer. Hem de mantindre el nostre compromís en aquesta circumstància especial de confinament. No volem que cap persona se senta sola, desatesa o desinformada", ha explicat el president de l'entitat, Tomás Trénor.

L'AECC ha traspassat la prestació dels seus servicis als canals online i conserva el telèfon gratuït d'atenció d'Infocáncer, que ara també resoldrà qualsevol dubte sobre càncer i COVID-19. Un dels objectius de l'associació en aquest temps és "garantir una informació veraç i conscienciar sobre les mesures de prevenció per a evitar contagis", segons ha detallat l'entitat en un comunicat.

"Estan circulant per la xarxa multitud de missatges sobre aquest virus, en un món que a més està més interconnectat que mai. Per a combatre la desinformació, hem volgut divulgar informació contrastada i d'especial interés per als pacients que, a causa del tractament o a la pròpia malaltia, no tenen un correcte funcionament del sistema immune", ha explicat Helena Alloza, gerent d'AECC València.

Entre els recursos disponibles en línia, destaquen la guia de preguntes freqüents sobre càncer i coronavirus, mesures de prevenció per a evitar el contagi i algunes pautes per a poder afrontar millor l'aïllament. Aquests recursos també s'han posat a la disposició de les associacions de pacients de la província de València perquè els difonguen entre els seus socis.

En paral·lel a les accions de conscienciació i divulgació, tant psicòlegs com treballadors socials han completat les seues agendes de citacions mantenint de forma online el servici que brinden. "Algunes persones estan passant per moments d'ansietat, por, malestar emocional i fins i tot potser algun duel als quals se sumen els propis temors de la malaltia. Hem de seguir amb elles, escoltant-les, acollint el seu dolor i ajudant-los a bregar amb la quarantena per a eixir victoriosos d'aquesta situació", ha afirmat Pilar Moreno, psicòloga de l'entitat.