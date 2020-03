Hace unos días, lanzábamos una iniciativa a través de nuestras redes sociales en la que invitábamos a los usuarios a dejarnos sus dudas sobre las consecuencias derivadas del coronavirus. Entre las decenas de preguntas enviadas, temas como los ERTES, la asistencia a personas mayores y las cuestiones relativas a autónomos aparecieron con frecuencia.

Así, y aunque muchos de los puntos ya han sido tratados en artículos individualizados, aquí queremos recopilar todo para dar respuesta a nuestros usuarios.

¿Puedo recurrir una multa puesta durante el confinamiento?

Algunos lectores han reclamado que, realizando actividades que entran dentro de las permitidas para salir de casa, han sido multados porque no les han creído. A este respecto, fuentes de la Guardia Civil han asegurado a 20minutos que "todas las multas son recurribles", por lo que el procedimiento para llevar a cabo un recurso es el mismo que en circunstancias normales.

Soy autónomo: ¿tengo que pagar la cuota este mes? ¿Y el IVA e IRPF del trimestre?



Además de potenciar una prestación extraordinaria para los autónomos, desde el Ministerio señalan que para la cuota de marzo "se deberá pagar la cotización correspondiente a los días previos a la declaración de estado de alarma", aunque se podrá pedir un aplazamiento. De hecho, los pagos de esta última cuota ya se han realizado, generando un gran enfado en el sector.

Respecto a la liquidación del IVA y el IRPF trimestral, desde la Agencia Tributaria informan que "no se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias", ya que la suspensión o interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto (actualizado el 17 de marzo) del estado de alarma no se aplican a los plazos tributarios. Por tanto, Hacienda mantiene los plazos establecidos para presentar los modelos de IRPF e IVA con respecto al primer trimestre de 2020.

Aquí puedes leer toda la información sobre los pagos de autónomos.

¿Qué pasa con los obreros autónomos si todas las obras se han paralizado?

Precisamente este punto es una de las grandes polémicas del martes. En la edición del BOE publicada en la noche del lunes, se especificaba que la restricción solo a actividades esenciales no afectaba a los autónomos. De este modo, los obreros y demás trabajadores de la construcción tendrían permiso para continuar desarrollando su actividad.

Sin embargo, las obras en sí se han visto obligadas a parar, lo que a efectos prácticos deja a todos estos autónomos sin posibilidad de trabajar. Tal y como explican en lainformación, esto deja en la estacada a unos 380.000 trabajadores por cuenta propia que se dedican a la construcción y que que no tienen posibilidades de generar ingresos al verse paralizado su sector.

Necesito acudir a comisaría a renovar mi DNI, ¿puedo hacerlo?

Durante el estado de alarma, trámites como la ITV o la renovación del DNI quedan suspendidos. Por ello, la validez los documentos de identidad que caducasen a partir del 14 de marzo queda ampliada automáticamente durante un año. Aquí tienes todos los detalles sobre la caducidad del DNI en el estado de alarma.

¿Debemos pagar las guarderías si no ofrecen el servicio?

Las cuotas de guarderías, al igual que las de servicios como gimnasios o academias de idiomas, estarán sujetas a las especificaciones de cada contrato. Además, se debe valorar si desde la organización ofrecen alguna alternativa online. De cualquier modo, si la solución no es convincente, se podrá recurrir una vez termine esta situación de excepcionalidad. Fernando Móner (presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios de España) y Adalberto Guerrero, (profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta de Catalunya) realizaron para 20minutos un análisis sobre cuotas y reembolsos durante el confinamiento.

¿Puedo ir a casa para ayudar a un familiar de avanzada edad?

A través de las redes sociales de 20minutos o de el mail zona20@20minutos.es, han sido muchos los lectores que han preguntado sobre las visitas a personas mayores que viven solas. ¿Puede realizarse un desplazamiento para llevarle alimentos o medicinas a una persona de avanzada edad?

Tal y han corroborado fuentes de la Policía Nacional a 20minutos, este uno de los casos que esta dentro de las excepciones del Real Decreto, actualizado el 17 de marzo. Por tanto, para asistir a una persona mayor sí estaría permitido desplazarse, incluso utilizando el coche. Eso sí, recuerdan que "tiene que imperar el sentido común".

¿Puedo llevar o ir a buscar a mi pareja al trabajo?

Utilizar el vehículo propio para moverse con terceras personas es uno de los puntos más polémicos en estos tiempos de cuarentena. En cualquier caso, el máximo de ocupantes en un vehículo será de dos personas y el acompañante deberá ir en el asiento trasero derecho, el más alejado del conductor.

Sin embargo, en principio solo están permitidos los viajes para el acompañamiento de personas con dependientes o si se realizan por motivos justificados o de fuerza mayor. Si la persona a la que llevamos, por ejemplo, a trabajar, tiene alternativas como el transporte público, en principio siempre deberá optar por ellas.

Aquí detallamos los casos en los que está permitido el uso de un vehículo particular durante el estado de emergencia.

¿Puede una empresa obligarte a coger vacaciones?

"Sé que según el Estatuto de los Trabajadores no se puede, pero no sé hasta que punto sería ilegal por la circunstancia en la que estamos", señalaba el propio usuario que realizaba esta pregunta a través de Instagram. Concretamente, el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores indica que se deben pactar entre empresario y trabajador y esta no es una situación que cambie por el estado de alarma.

Por tanto, las vacaciones se deben pactar entre ambas partes y no imponer por obligación. Además, "el trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute". En este sentido, si la empresa obliga al trabajador, este puede demandarle ante la jurisdicción social.

Estoy de baja y mi empresa ha solicitado un ERTE. ¿Cobraría desempleo o baja? ¿Me interesa pedir el alta?

Esta no es una situación excepcional y tiene una solución que no admite dudas. Mientras sigas de baja, cobrarás la baja. Cuando esta se termine, pasas a recibir el subsidio de desempleo. De este modo, no habría necesidad de pedir el alta, pues ambas prestaciones están garantizadas.

Cabe recordar que al subsidio por desempleo tienen derecho todos los trabajadores afectados por un ERTE en esta crisis del coronavirus, tengan o no cotizado lo suficiente. Aquí puedes consultar otras dudas sobre ERTEs durante la cuarentena.

¿Qué tipo de ayudas hay para quienes tienen una cotización mínima o trabajan en tareas del hogar?

Pablo Iglesias y los ministros de Unidas Podemos han solicitado que se cree una renta mínima para las personas más afectadas por el coronavirus, algo que el Gobierno está estudiando pero todavía no ha oficializado. “El Gobierno está comprometido con un ingreso mínimo vital, estamos estudiando la medida”, aseguró Escrivá.

Por contra, el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha descartado la ayuda a las familias monoparentales que no puedan trabajar debido a que tienen que cuidar a sus hijos ya que "las medidas que se están planteando ahora son mucho mayores”.

¿Se puede hacer una mudanza ya prevista y firmada antes del estado de alarma?

La última actualización del estado de alarma fue endurecer las medidas con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. En él, se establece que solo podrán realizarse de manera presencial aquellos trabajos relacionados con actividades esenciales. Al coincidir con el final de un mes, es un momento en el que muchos contratos de alquiler vencen, aumentando así el número de mudanzas.

En el anexo de dicho decreto se contempla que podrán seguir desempeñando sus funciones las empresas que "realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma". Por ello, en este apartado podrían considerarse las empresas de mudanza que transportan los enseres personales de los clientes.

Sin embargo, algunos usuarios han remitido quejas a través de las redes sociales porque en ciertas comunidades autónomas sí que se estaba multando por realizar mudanzas. Por ello, se recomienda llevar algún tipo de documentación que acredite, por ejemplo, que se finaliza el contrato de alquiler. Así, desde la Federación Española de Mudanzas se han puesto en contacto con el Ministerio de Transportes para conocer la situación del sector de las mudanzas debido a "la ambigüedad del texto" del Decreto respecto a este sector.