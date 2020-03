CCOO y UGT atienden desde el domingo numerosas llamadas de trabajadores por el cierre de la construcción en Baleares

Según han explicado, este lunes se incorpora en Baleares un "número reducido de trabajadores", y en muchos casos no toda la plantilla, precisamente para recoger maquinaria y utensilios y preparar el cierre.

Desde UGT han añadido que también están recibiendo llamadas de otros subsectores que "no tienen claro si sus empresas son consideradas esenciales" porque "el decreto no lo especifica", como jardineros o trabajadores de mantenimiento industrial.

VALORAN LA SUSPENSIÓN

CCOO y UGT han valorado el cierre de la construcción porque consideran que se estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. "No se entendía que se mantuviese la actividad", ha defendido el responsable de construcción de la FCS-CCOO en Baleares, Francisco Lahilla.

Los dos sindicatos han coincido en señalar que "no se estaban cumpliendo" las medidas de seguridad ante el coronavirus en el sector de la construcción. Según Lahilla, "las obras eran un desmadre", y los obreros "estaban todos hacinados sin ningún tipo de protección".

Desde UGT han corroborado estas quejas: "La mayoría de llamadas que habíamos tenido eran porque las empresas no estaban proporcionando equipos de protección, los trabajadores no tenían un sitio específico para descansar ni medidas higiénicas a la hora de cambiarse, y en algunas obras no se estaba manteniendo la separación de dos metros recomendada", ha declarado el secretario del sector Construcción en UGT, Roberto Serrano.