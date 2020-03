Arcelor, a plena actividad con incertidumbres sobre si para alguna línea de producción, dicen UGT y CCOO

García, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que esta cuestión está "aún sin definir". A este respecto, una vez que hace unos días se dejaba claro que hornos altos y batería eran un servicio esencial, con este nuevo decreto sí que podría afectar a algunas líneas de acabado. Ha insistido en que los hornos alto tienen que tener un mantenimiento preventivo cuanto menos.

Ha recordado, asimismo, que ya había prevista una parada del horno alto A y el sinter. En este caso, ha indicado que afectará a una cantidad pequeña de personal, pero lo haría a una cantidad bastante de personas en el caso de que el decreto obligue a parar líneas de acabado. Dicho esto, ha preferido no aventurar nada hasta conocer los detalles. También repercutirá estos posibles parones en la industria auxiliar.

"Habrá que ser cautos y estar expectantes a las nuevas noticias que puedan ofrecer", ha apuntado. En este sentido, ha indicado que están pendientes de cualquier información que les pueda facilitar la empresa sobre este asunto.

"Estamos a la espera", ha insistido, quien ha recordado que ya hay una parte muy pequeña del personal que está haciendo teletrabajo en casa como consecuencia de la pandemia.

MUCHAS DUDAS

Por su lado, la actividad en las plantas avilesinas de Arcelor Mittal es la habitual también a pesar del nuevo decreto del Gobierno Español de este domingo en que se activa un parón de la actividad no esencial en todo el país para frenar la propagación del Covid-19. "Nos incorporamos a trabajar hoy con normalidad, con la incertidumbre de que pasará mañana", ha señalado José Manuel Castro de CCOO Arcelor Avilés a Europa Press.

La letra pequeña del Decreto del Gobierno ha dejado fuera a la industria electrointensiva como Arcelor de la actividad esencial, por lo tanto este lunes se debería parar la actividad.

"Una empresa como Arcelor no se puede parar de un día para otro", ha indicado, antes de añadir que "para trabajar en hojalata, que creemos que es esencial, porque hacemos botes para conserveras, hay que mantener abierta la planta de aguas de arriba, y baterías y altos hornos no se pueden apagar con un botón", ha explicado Castro.

CCOO ha pedido a la Dirección de Arcelor información "fideligna" sobre lo que va a ocurrir, porque muchos trabajadores "viven con incertidumbre" si van a trabajar o no. "Nos han dicho que nos informarían, y aún estamos esperando, no tenemos claro si vamos a parar o no, esto es un caos, y parece que a la empresa también le ha cogido a pie cambiado todo esto", ha finalizado Castro.