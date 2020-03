María Pombo recrea 'Los Serrano' con su familia y amigos en su vídeo 'Los Corano'

María Pombo encontró este fin de semana una divertida solución a los días de cuarentena por el coronavirus. La influencer publicó un vídeo en su perfil de Instagram recreando Los Serrano, la popular serie de televisión española que se emitió de 2003 a 2008, dejando mella en la madrileña.

En la grabación, la YouTuber cuenta con la ayuda de su marido, Pablo Castellano; sus hermanas, Lucía y Marta; y su cuñado, Luis Giménez. Por su parte, las amistades de la influencer también se dejan ver en el clip. Entre ellas están Laura Escanes, Gotzon Mantuliz o Laura M. Flores.

Pombo, que titula el vídeo 'Los Corano', versiona la introducción de la serie incluyendo la conocida canción de Fran PereaUno más uno son siete, mientras sus compañeros se presentan uno a uno en cada rincón de sus hogares, como el salón, en las escaleras o en la ducha.

La publicación roza las 809.000 reproducciones y cuenta con 99.511 'me gusta'. Además, los usuarios aplauden la idea de la influencer, tal y como se comprueba en los comentarios de la red social.

"¿Cuándo sale el segundo capítulo? Ya me he estudiado mis líneas", "algo que puede parecer tan simple como un vídeo me ha sacado una sonrisa de oreja a oreja. Sois geniales" o "ha quedado brutal" son algunos de los mensajes.