El Govern central reitera que està "plenament compromès" a reformar el finançament autonòmic i local

En una resposta a Compromís en el Senat, datada el 26 de març, l'executiu PSOE-Unides Podem advoca per "aconseguir la major coherència possible entre els sistemes de finançament territorial", aplicant les mateixes regles per a totes les comunitats autònomes.

"Totes les CA, inclosa la Comunitat Valenciana, han percebut els recursos que corresponen segons la llei que regula el sistema de finançament autonòmic, conforme a les regles i criteris que van ser acordats per elles en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF)", recalca el Govern.

En qualsevol cas, aquestes regles i criteris són objecte de debat en el procés de revisió del sistema actual. Entre la "multitud de mesures" destinades a millorar el finançament de les entitats locals, apunta l'actualització de les entrega a compte a l'octubre del 2019 i el càlcul i transferència de la liquidació definitiva de la participació del 2017, "encara trobant-se el Govern en funcions", així com el càlcul de les entregues a comptes inicials per al 2020.

També destaca l'aprovació de la pròrroga de les inversions financeres sostenibles per al 2019, ampliant el seu àmbit objectiu per a destinar-ho a vivenda. Al març de l'any passat va adoptar una "bateria de millora" de les condicions financeres del fons de finançament a entitats locals que beneficiava principalment els ajuntaments amb una elevada càrrega financera o amb un període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) superior a 60 dies.

Tot açò, recalca el Govern de Pedro Sánchez en la resposta parlamentària, sense perjuí de les subvencions de suport al transport d'algunes autonomies i de suport a les inversions.