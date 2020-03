Yolanda Díaz defiende la labor del Gobierno: "Va a haber nuevas medidas, no acepto la crítica de improvisación"

El Gobierno sigue insistiendo en que está haciendo bien su trabajo a la hora de abordar la crisis del coronavirus. "Este martes -cuando se celebra un nuevo Consejo de Ministros- habrá nuevas medidas, no acepto la crítica de improvisación", ha dicho este lunes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo ha hecho el mismo día de la entrada en vigor del real decreto a través del cual los trabajadores "no esenciales" tendrán que quedarse en casa hasta el 9 de abril.

En un entrevista en Espejo Público, Díaz ha apuntado que las medidas aprobadas tienen como objetivo principal "frenar la curva de contagios" y volvió a llamar a la "responsabilidad" de todos los ciudadanos: "No salgamos de casa". Para la ministra no hay "otra herramienta para parar los contagios más que el confinamiento".

Las empresas obligadas a aplicar el permiso retribuido recuperable aprobado este domingo por el Gobierno podrán establecer, en caso necesario, un "número mínimo de plantilla" o fijar los turnos de trabajo que consideren "imprescindibles" para mantener la actividad que sea "indispensable".

Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la desarrollada en un fin de semana ordinario o en festivos, según se precisa en el texto del Real Decreto-Ley que regula este permiso, en vigor desde poco antes de la medianoche del domingo tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El permiso retribuido recuperable y obligatorio que el Gobierno ha aprobado este domingo tiene por objetivo confinar en sus casas entre el 30 de marzo y el 9 de abril a los trabajadores de actividades no esenciales. No obstante, el Ejecutivo ha introducido a última hora una disposición para permitir que el trabajo no esencial se desarrolle este lunes si no ha podido interrumpirse la actividad de manera inmediata y sólo para realizar tareas imprescindibles.