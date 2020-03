Puig assegura que les UCI "encara no estan al límit" encara que la tensió "augmentarà" aquesta setmana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat aquest diumenge que les UCIs "no estan al límit" de la seua capacitat en la Comunitat Valenciana encara que ja hi ha alguns departaments de salut amb "més tensió" que, segons les previsions, augmentarà aquesta setmana amb un creixement en la pandèmia del coronavirus.

Per això, ha recalcat que per a reconvertir altres espais en UCI (Unitats de Vigilància intensiva), com s'aquesta fent amb molts quiròfans, es necessiten els respiradors que arribaran en l'avió procedent de la Xina, que aterrarà aquest dimarts amb el segon carregament de material de protecció, i que a més l'Executiu "complisca" i remeta també els que ha promés.

Precisament, Puig ha reclamat aquest diumenge al president del Govern, Pedro Sánchez, "més rapidesa en el subministrament de material de protecció enfront del coronavirus, especialment respiradors per a ampliar aquestes UCI, test i EPIs, segons ha explicat en roda de premsa al final de la videoconferència.

En eixe sentit, ha insistit que estem en "un moment decisiu" i la Generalitat "treballa sense descans sobretot per a garantir als professionals sanitaris i a les residències el material necessari per a la seua seguretat".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que totes les comunitats han traslladat a Sánchez que, encara que són "conscients de les dificultats per a adquirir molts equipaments", necessiten "més rapidesa en el subministrament de material" i que els ajuden en les compres necessàries.

Així mateix, ha demanat a l'Executiu que done "les màximes facilitats" en la concessió de certificacions corresponents per a aquelles empreses amb les quals ja ha acordat la Generalitat la producció d'eixe material, des de bates a màscares. "Nosaltres estem actuant", ha recalcat.

En eixe sentit, ha concretat que el més urgent és tindre respiradors per a ampliar els llits d'UCI; test, perquè és necessari saber totes les persones que estan contagiades, i equips de protecció per als professionals. "És una demanda dels professionals i treballadors de centres sociosanitaris, que estan fent un treball extraordinari", ha subratllat.

Avió de la Xina

D'altra banda, ha confirmat que aquest dimarts aterrarà a Saragossa l'avió procedent de la Xina amb el segon carregament de material de protecció per a la Comunitat Valenciana. Puig ha assenyalat que tenen la confirmació que ha començat a carregar-se en Shangai però no ha volgut concretar què transportarà.

"Esperem que arribe tot el que es preveu, però no puc aventurar res perquè sabem què hem demanat, però no que arribarà per com està el mercat xinés", ha apuntat. Així mateix, ha destacat que el Consell ha formalitzat encàrrecs de subministraments a empreses que confia que puguen arribar també aquesta setmana.

Així mateix, ha confirmat que aquest dilluns hi haurà una altra reunió amb les parts afectades en la construcció dels tres hospitals de campanya i ha assenyalat que confia que es compliran els terminis. De moment s'està acabant la neteja del solar i, segons va concretar la consellera de Sanitat, el dimecres està previst que comence la construcció del de València i el divendres el d'Alacant i Castelló.

"Són dies extraordinàriament durs i continuaran sent durs i cal estar preparats", ha advertit Puig, que no obstant això ha garantit: "això passarà, però passarà si ens quedem a casa". "Estem amb els professionals en el mateix combat i això la societat acceptarà l'accelerador perquè confinament siga el màxim perquè és la millor resposta a una epidèmia que ens assola i produeix tristesa, però eixa tristesa és la que ens dóna força per a combatre-la", ha apuntat.