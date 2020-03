Ábalos, sobre las críticas al cierre casi total de la economía por el coronavirus: "El Gobierno no puede vacilar"

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha salido al paso este lunes de las críticas que está recibiendo el Gobierno después de endurecer las medidas del estado de alarma por lacrisis epidémica del coronavirus, una decisión que ha supuesto la casi paralización de la economía española.

En declaraciones a RTVE, Ábalos ha asegurado que "el Gobierno no puede vacilar" porque "no se lo puede permitir" en este momento crucial para frenar los contagios.

Preguntado por si hubo debate interno en el seno del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, Ábalos ha sido tajante: "Ningún debate, en otros temas le podía admitir, pero no en éste, el acuerdo ha sido total en todos los extremos. Lo que hubo fue mucho trabajo, porque tratar de un día para otro establecer una medida así, con las derivadas y consecuencias que tiene, exige un trabajo técnico que tuvo que desarrollar el Consejo de Ministros".

"Es normal que esta medida (el cierre temporal de la economía no esencial) no se felicite. Es una medida restrictiva que duele. No la tomamos porque va a beneficiarnos, sino que es nuestra responsabilidad. Es normal que cada sector que se ve afectado así se exprese. Esta medida no puede ser gradual, sino inmediata. La eficacia de la medida tiene que ser la inmediatez".

El ministro ha argumentado que es preciso reducir los contagios por la vía de reducir la movilidad de las personas a sus actividades laborales con el objetivo de terminar lo antes posible con la crisis sanitaria y recuperar la economía.

Entre las críticas recibidas por el Ejecutivo ha destacado la del presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien ha criticado la forma en la que el Gobierno ha impuesto el cierre casi total de la economía por la crisis del coronavirus. "Pensamos que ha habido cierta precipitación. Se nos consultó, pero el sábado a la tarde, y se nos podía haber preguntado cómo se podía hacer y de qué manera. Se podría haber hecho mejor", ha afirmado el máximo dirigente de la CEOE.

Garamendi, en declaraciones a RNE, ha recordado que hay empresas industriales que esta misma semana tienen que entregar pedidos en el extranjero. "La empresa española está internacionalizada. ¿Se ha preguntado alguien que (la suspensión de actividades no esenciales) va a tener consecuencias para esa empresa, para su facturación y la confianza de esa empresa con sus clientes?", ha cuestionado.

El presidente de la CEOE ha alertado de que si el país está parado, habrá paro, pero no porque las empresas quieran despedir, sino porque "se han empobrecido".

"Hablamos siempre de lo público, pero lo público se paga a través de impuestos y los impuestos los pagan también las empresas y los trabajadores. Y en estos momentos no hay dinero", ha denunciado.