Ana María Aldón, a punto de ahogarse en 'Supervivientes': "No sabe nadar y perdió pie"

Las ganas por pescar y por consiguiente comer, hicieron que la diseñadora Ana María Aldón, esposa del extorero José Ortega Cano, pasar un mal momento en Supervivientes, donde es concursante, cuando estuvo cerca de ahogarse.

Ana María habitualmente entra en el mar a pescar siempre en una zona donde las rocas le permiten hacer pie, pero esta semana durante su salida al mar se alejó y en un momento dado y con la emoción de haber atrapado un pez con el sedal y el anzuelo que tienen, dejó de poder tocar el fondo.

Así, comenzó un tenso momento en el que la concursante no lograba nadar, pues el tubo de snorkel con el que respiran se fue de su boca y las gafas de buceo le bloqueaban la nariz, a la par que, al sostener a su presa, no lograba mantenerse a flote.

Aldón trató de pedir socorro, gritando "me ahogo, me ahogo", pero desde la orilla sus compañeros no lograban entender la situación. No fue hasta pasados unos angustiosos segundos cuando pudo pedir ayuda a su compañero Hugo Sierra, que estaba cerca.

"Me ahogaba, Hugo, que me ahogaba...", le decía angustiada a su compañero cuando éste logró sostenerla fuera del agua. "Veía que me ahogaba, que me ahogaba y el pescado no lo soltaba...", reconoció después la concursante.

"Ortega Cano casi se queda viudo", decía después, entre angustiada y divertida, tratando de superar el mal momento que había vivido. Uno de sus parientes y defensores en plató, Antonio David Flores, explicaba que Ana María Aldón "no sabe nadar y ha perdido pie del fondo", y de ahí su susto.