Tu horóscopo diario: lunes 30 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 30 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No es un acto de debilidad dejar ir lo que te no te conviene porque eso no te hace fuerte, solo te duele y te pesa. Piensa que es mucho mejor dejar las cargas tóxicas y vivir el presente por encima de todo. Si lo haces así no te costará tanto ser feliz.

Tauro

Mantienes la esperanza de cambiar algunas cosas a tu alrededor y ese sentimiento te inundará hoy de algo muy positivo que se notará tanto en tu interior como en tu exterior. Harás sonreír a muchos que comparten contigo la esperanza.

Géminis

Arriesgarse no es nada negativo, todo lo contrario. Hoy debes pensar que lo que hagas si tomas la iniciativa, aunque el resultado no sea el esperado, te aporta sabiduría y experiencia y te permite crecer. Eso es lo más importante para tu bienestar.

Cáncer

Si intentas cambiar a una persona cercana o a tu pareja, no vas a conseguir nada y además sentirás frustración por no poder hacerlo. Debes aceptar a cada uno como es y dejar fluir los acontecimientos. Empeñarse en lo contrario no es nada aconsejable.

Leo

Aunque no lo veas ahora, dentro de poco tiempo entenderás lo que ha sucedido porque todo tiene una razón, independientemente de que seas capaz de verlo o no. No debes de temer nada de lo que pueda suceder, aunque te sorprenda, porque será a tu favor.

Virgo

No te detengas hoy a pensar lo que alguien quiere que creas de una situación. Flotan ciertas mentiras a tu alrededor de las que no debes hacerte eco ni difundir a través de las redes. Lo mejor es la cautela y no decir nada de lo que no te hayas asegurado bien.

Libra

Será un día en el que verás cómo se soluciona algún asunto doméstico que tenías sin acabar y que no te hacía ninguna gracia estar pendiente de él. Eso sí, tu presupuesto del mes puede verse afectado. Pero no te queda más remedio, es una necesidad.

Escorpio

Empiezas la semana de buen humor y con ganas de actividades diferentes de las habituales. Lo nuevo te atraerá hoy con fuerza y debes aprovechar esa tendencia para mirar hacia el futuro con optimismo. Alguien te sonríe y eso te hace mucha ilusión.

Sagitario

Luchar contra la pereza es algo que hoy debes de proponerte seriamente. No dejes que ella te pueda, porque cuanto más actividad tengas, mejor te sentirás. Haz algo de deporte aunque sea suave, es lo que mejor te va a sentar en todos los aspectos.

Capricornio

Te pondrás en contacto, quizá a través del wasap, con alguien que tiene algo que tu buscas con mucho afán. Procura que no se aproveche de esa circunstancia y te presione más de la cuenta. Ojo con las negociaciones.

Acuario

Las cuentas deben de estar muy claras si compartes la vivienda con otras personas que no son de tu familia. Pide aclaraciones si lo crees oportuno, aunque debes hacerlo de la manera más amable. No es malo que pongas las cartas boca arriba.

Piscis

Atraerás a alguien que está interesado en lo que haces, en tu mundo profesional que puede resultar atractivo ahora para ciertas personas. Escucha antes de hablar y ten cuidado con la información que das. No expliques demasiado a quien no se lo merece.