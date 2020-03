Mila Ximénez desvela entre lágrimas el virus que padece: "El dolor es imposible"

No son buenos tiempos para Mila Ximénez. La colaboradora de Sálvame ha desvelado el último contratiempo que le trae de cabeza.

En pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, la tercera finalista del último Gran Hermano VIP, ha desvelado el molesto virus que ha contraído y que nada tiene que ver con Covid-19.

Lo hizo en una breve charla telefónica con Jorge Javier Vázquez en el programa diario de Telecinco. "¿Qué te pasa? Estás muy seria", le comentó él cuando hablaban de otro tema, la ruptura de Adara y Gianmarco.

Aunque la colaboradora parecía reacia acontar lo que le pasaba en público, finalmente habló de ello. "Se lo he contado a Alba y a David. Un día estábamos en plató y te dije que tenía como media barbilla dormida. No iba a más, pero llevo dos noches que me duele muchísimo y se me sube al ojo y a la cabeza. He llamado a mi dentista y parece ser que he incubado un herpes zóster".

Viendo a la que considera una de sus mejores amigas alarmada, el conductor quiso tranquilizarla: "Es molesto, pero no es nada grave", le aclaró. "Llama a María Teresa Campos, que ella cuando se fue de Telecinco a la otra cadena tuvo uno".

Por su parte, Ximénez le confesó que "el dolor es imposible", sostuvo la colaboradora entre lágrimas.

"Sí, es muy pesado, quien lo ha sufrido lo sabe. Pero se va a solucionar". intentó alentarle el catalán.