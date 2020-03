Feijóo urge al Gobierno un "calendario aproximado" de entrega de material a las comunidades

Esta ha sido una de las peticiones que el titular del Gobierno gallego ha reiterado este domingo en la reunión por videoconferencia con el presidente de España, Pedro Sánchez, y el resto de los presidentes de las comunidades autónomas.

A su juicio, "conocer cuando llega el material a España y a Galicia" es una de las "necesidades" más "importantes" para que la comunidad gallega pueda afrontar la crisis sanitaria, ya que en base a los plazos que establezca el Gobierno central, la Xunta "organiza y mantiene" sus dispositivos y stock, tanto en las áreas sanitarias como en las residencias de mayores.

"Nos alegra que el Gobierno informe sobre el material que tiene apalabrado, pero lo importante es cuando llega ese material" a las instalaciones gallegas y al personal que trabaja en primera línea durante esta pandemia, ha manifestado Feijóo.

Además del material de protección, ha pedido conocer la cantidad y el plazo en el que llegarán los test rápidos para poder "seguir haciendo pruebas masivas de diagnóstico". "Diagnosticar no es malo", con los resultados puede conocerse "cuáles son los infectados para protegerlos y proteger a los demás". Lo mismo ha dicho sobre los respiradores: "cuántos respiradores y en que plazos podemos recibirlos".

MATERIAL "ADQUIRIDO Y DONADO"

Por otra parte, ha destacado que este domingo en Galicia ya hay disponibles 700 mil mascarillas que llegaron el sábado en avión desde China hasta el aeropuerto de Zaragoza. Desde allí ya han sido trasladadas a la planta logística del Sergas (en Negreira) y ahora están siendo distribuidas por todo el territorio.

El presidente gallego ha especificado en rueda de prensa que de estas 700 mil, 500 han sido compradas por la Xunta y las otras 200 mil han sido donadas por dos empresas gallegas (Inditex y Caamaño) a las que agradece su "solidaridad" y "honestidad" y con las que ahora los sanitarios "se encuentran más protegidos".

En este sentido, Núñez Feijóo ha hecho especial hincapié en la labor que está llevando a cabo la empresa coruñesa fundada por Amancio Ortega. El jefe del Gobierno gallego ha subrayado que su "colaboración altruista" es "indispensable", no solo "por el suministro que dona, sino por su dispositivo de logística y transporte". "No me imagino la distribución de este material sin la compañía Inditex", ha vuelto a destacar.

Sostiene que "sin los aviones" de la multinacional gallega "la mayoría de material que entró en España estaría en China" y que las mascarillas que este domingo que se están distribuyendo por toda Galicia "no serían posibles" sin los dispositivos de logística prestados.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

En cuanto a cómo se está distribuyendo este material, Feijóo ha especificado que parte de él se repartirá entre los ayuntamientos. Si bien la Xunta ya ha distribuido 22.000 mascarillas, 10.000 trajes y 300.000 guantes entre 251 municipios gallegos, con la reciente llegada de material destinarán 100.000 mascarillas más, 15.000 trajes y 50.000 guantes a lo ya suministrado por el Gobierno gallego.

Renglón seguido, ha precisado que este gesto hacia los ayuntamientos va "en detrimento de los servicios sanitarios", pero es una actuación que también busca proteger al personal de los servicios de competencia local como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o de Protección Civil.

Los lotes que se están repartiendo por todo el territorio no son hechos aislados y es que el presidente ha dejado claro que desde la Administración autonómica seguirán "comprando y adquiriendo material porque esperar sería insuficiente".

SEGUIRÁ PIDIENDO AL GOBIERNO

Esa espera a la que ha aludido el de Os Peares iba dirigida al Gobierno Central. En un acto que ha calificado de "transparencia", Feijóo ha informado que el Ejecutivo del Estado ha enviado "mascarillas suficientes para cuatro días de consumo (220.890), batas para 1,7 días(33.205), guantes que no llegan ni para un día de consumo (352.000)", 13.400 pantallas y 1.776 desinfectantes.

Dice "agradecer el material" y cree que "vendrá más" desde las direcciones de Moncloa, pero ni cesarán en su compra ni dejarán de "pedir al Gobierno que compre y adquiera".