Cs exige reuniones telemáticas del Consejo Rector del IMAS para "recibir explicaciones" sobre el Covid-19

Según ha explicado la portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, este domingo en un comunicado, "nos han indicado que hasta que no termine el estado de alarma no se celebrará ninguna reunión del Consejo Rector, pero dado que estas reuniones pueden celebrarse vía telemática, nos parece una excusa para no explicar cómo están gestionando la que es la competencia más importante del Consell, la de los servicios sociales de la isla".

"A la oposición nos piden responsabilidad, que es justo lo que estamos haciendo, manteniendo la mano tendida incluso para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar esta crisis, pero a cambio recibimos un silencio informativo sobre unos servicios que son esenciales en estos momentos, lo que nos hace preguntarnos qué tienen que esconder en su gestión del IMAS", ha añadido Camiña, para quien este comportamiento resulta "inexcusable".

Al respecto, ha opinado que "la oposición y, por tanto, la ciudadanía de esta isla, tiene derecho a saber cuestiones tan básicas como cuántos afectados por el virus hay en residencias de mayores, qué protocolos se han puesto en marcha para afrontarlo, cuántos trabajadores están también infectados o en cuarentena, cómo se está abordando la falta de personal que ello puede suponer o si se está reforzando el servicio a domicilio para que ningún mayor quede desatendido durante el tiempo que deba permanecer en su casa".

Finalmente, la portavoz de la formación naranja en la Institución Insular ha subrayado que "los partidos del Pacte hacen siempre gala de una gran transparencia, pero en el momento en el que pueden demostrarlo, como es la grave situación en que se encuentra la isla, dejan claro que eso es sólo un discurso de cara a la galería". "No pueden exigir responsabilidad cuando ellos no dan muestra de tenerla", ha concluido.