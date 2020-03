El Colegio de Odontólogos y Estomatógolos de Aragón recomienda a las clínicas atender solo casos urgentes

Según han informado en un comunicado, el Consejo General de la institución ha elaborado una serie de consejos para la ciudadanía que pasan por no acudir a las clínicas sin llamar previamente por teléfono, indicar claramente el motivo de la urgencia y señalar si se han presentado síntomas relacionados con el COVID-19 en los últimos 14 días.

En caso de que se conceda una cita, se deberá llegar a la hora indicada y no antes para no estar más tiempo del debido en la clínica, acudir solo -salvo si se trata de un menor que puede ir acompañado por una única persona autorizada- y lavarse las manos al entrar en el centro sanitario durante 20 segundos.

Además, deberán evitarse los contactos, por lo que los miembros de la clínica no ofrecerán la mano al saludar o despedirse y se hará todo lo posible para que no coincidan los pacientes. No obstante, si al llegar hubiese alguien más se deberá mantener una distancia de dos metros en la sala de espera.

La entidad ha apuntado a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aconsejan pagar siempre que sea posible, con tarjeta de débito o crédito para evitar el contacto con dinero en efectivo.

Por último, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón ha agradecido "la colaboración y paciencia" de la población ante esta situación.