Barrios recuerda que los despidos "ya no tenían cabida" en los ERTE y pide "no demonizar" a empresarios

20M EP

El consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, ha recordado que los despidos "ya no tenían cabida" en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como los que se están solicitando a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus y no entiende "por qué abrir esta polémica" con el real decreto aprobado de medidas laborales aprobado por el Gobierno de España, al tiempo que ha pedido "no demonizar" a los empresarios.