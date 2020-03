Aitana felicita a su madre con fotos de su juventud y sus seguidores reaccionan: "Sois idénticas"

Aitana Ocaña ha vuelto a incendiar las redes sociales. Si este viernes despertaba la intriga de sus 2 millones de seguidores con el nuevo tatuaje que se dejaba ver tras su sudadera, las iniciales de sus padres, Belén y Cosme, horas después despertaba la sorpresa de sus fans compartiendo imágenes de su madre en su juventud.

"Sois idénticas", es el comentario que más pudo leerse en el perfil de la cantante, que quiso felicitar a su madre por su 51 cumpleaños con un emotivo texto y varias fotografías. "Felicidades mamá. El otro día me dijisteis que me parecía mucho a mi madre y yo creo que es lo más bonito que alguien puede decirme nunca", comenzaba el escrito.

Imagen de Aitana y de su madre, Belén. @aitanax

La intérprete de Vas a quedarte ha querido mostrar la admiración que siente por su madre y alabar todas las enseñanzas que esta ha compartido con ella. "Mamá te admiro, por cómo eres conmigo y cómo eres con todo el mundo, gracias por todo lo que me has enseñado en estos 20 años que tengo, gracias por quererme como me quieres y cuidarme como me cuidas, ya sea cerca o en la distancia", ha escrito la joven.

"Eres la mujer más fuerte y luchadora que jamás he conocido y conoceré. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por todo de verdad. Felices 51", finalizaba Aitana en su publicación.

No es la primera vez que el gran parecido entre ambas es noticia, ya que recientemente, en el 24 aniversario del matrimonio de sus padres, la joven catalana compartió una imagen de ambos en su juventud, lo que provocó que excompañeros de la academia de Operación Triunfo comentaran su semejanza. "Eres tu madre", aseguraba Ricky Merino.