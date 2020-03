Coronavirus.- La Generalitat destinarà 2 milions a desenvolupar productes innovadors per a detectar i eliminar el virus

El president ha presentat aquesta mesura després d'una reunió mantinguda en el Palau per videoconferència amb la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual; la secretària autonòmica d'Universitats i Recerca, Carmen Bevià, i el vicepresident executiu de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), Andrés García Reche.

Ximo Puig ha subratllat que aquesta iniciativa de suport a les empreses i centres d'investigació busca disposar de forma immediata de solucions que permeten fer front a "les principals debilitats" davant l'emergència sanitària causada per la propagació del coronavirus, com són els equips de protecció per a evitar contagis.

"Volem tindre iniciatives pròpies" per a combatre la pandèmia des del talent produït a la Comunitat Valenciana, ha subratllat el president, qui ha precisat que s'ha obert una setmana de termini perquè puguen presentar les seues candidatures agents d'innovació que estiguen treballant en solucions encara no comercialitzades que complisquen amb les condicions establides.

Carolina Pascual ha destacat que el sistema valencià d'innovació està preparat per a desenvolupar amb èxit múltiples solucions que puguen ajudar a fer front a aquesta crisi de manera que es posen a la disposició de la societat soluciones de protecció, detecció i destrucció del virus. "Es pretén posar la innovació i la investigació al servici de la ciutadania i dels i les professionals que estan lluitant contra la pandèmia", ha dit.

La iniciativa, impulsada per la Conselleria d'Innovació, va dirigida a empreses i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana que disposen de solucions innovadores madures. Es requerirà un Technology Readiness Level (TRL) igual o superior a 6. El TRL és una classificació que mesura el grau d'aplicació d'una tecnologia, i té un rang de l'1 al 9.

El requisit és que aquestes solucions no estiguen ara mateix disponibles en el mercat per a la seua compra immediata i, al mateix temps, que puguen desenvolupar-se a curt termini, en àmbits directament relacionats amb la protecció contra el coronavirus i també per a la millora de l'atenció sanitària.

L'objectiu és optimitzar els recursos hospitalaris necessaris que han de destinar-se per a protegir al personal sanitari i que a més servisquen per a millorar l'atenció i curar les persones afectades. Aquestes ajudes tenen com a finalitat el disseny i producció d'equips de protecció com mascaretes, trages, ulleres i guants, amb protecció i capacitats millorades.

A més, es prioritzen projectes que donen resposta a les necessitats més apressants, com la fabricació de respiradors, test ràpids, nous sistemes de detecció, materials resistents al coronavirus o desinfecció de sales i equipament. També es dona prioritat a solucions encaminades a la detecció i destrucció del virus amb sistemes de desinfecció massius, així com a nous dispositius d'intervenció o tractament.

La línia d'ajudes també busca recaptar sistemes que permeten conéixer en temps real la disponibilitat de recursos sanitaris, així com solucions automatitzades per a prestació de servicis no sanitaris en àmbits hospitalaris i per a millorar la resposta ciutadana davant la crisi sanitària.

La Conselleria d'Innovació, juntament amb l'AVI, i amb l'assessorament expert de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, realitzarà un filtre de les propostes rebudes i la Generalitat finançarà les que siguen prioritàries.

Les candidatures hauran de ser dirigides a: info.avi@gva.es El termini de presentació de sol·licituds està ja obert i finalitzarà el 3 d'abril a les 20.00 hores i el seu trasllat a la Conselleria de Sanitat i Salut Pública es realitzarà l'endemà. Per a qualsevol consulta, els agents innovadors poden dirigir-se als telèfons 96 647 83 60 (Alacant) i 96 386 92 00 (València).