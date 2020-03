Coronavirus.- Lladró aplicarà un ERTO de 89 dies en les quatre empreses del grup

En un comunicat, la mercantil assenyala que "l'abast internacional de la firma, que pateix les onades de la pandèmia en els diferents països, així com el tancament de les boutiques, punts de venda autoritzats i distribuïdors Lladró a Espanya i en la resta de països en el que opera la companyia, requereixen de mesures urgents per a fer front a les importants conseqüències econòmiques derivades d'aquesta situació".

"A pesar del difícil escenari i de l'important esforç que va a requerir a tots els membres de l'empresa, les parts coincideixen que aquestes mesures són el pas per a superar la situació i anar recuperant la normalitat tan prompte com siga possible", manifesten.

"L'equip humà -prossegueixen- seguirà sent la peça clau per a enfrontar aquest nou repte, tornar a engegar totes les activacions a nivell de producte, distribució i línies de negoci i tornar, com més prompte millor, al camí emprès cap a la recuperació i creixement de la companyia".