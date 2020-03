UV i Generalitat impulsen la normalització i igualtat entre llengües amb la càtedra de Drets Lingüístics

La seua intenció és proporcionar a les noves generacions un espai d'estudi i reflexió i crear així un discurs jurídic "alternatiu al dominant, més favorable a la normalització lingüística i que permeta aconseguir una verdadera igualtat".

Aquesta càtedra inclou activitats relacionades amb la difusió i el reconeixement dels drets lingüístics vinculats a l'ús de les llengües minoritàries i la promoció del multilingüisme com a element de desenvolupament cultural i lingüístic, detalla l'administració en un comunicat.

L'acord respon al fet que les dos institucions tenen objectius i interessos comuns en els camps de la formació, investigació, difusió i divulgació dels drets lingüístics de la ciutadania i el multilingüisme.

Generalitat i UV aposten pels projectes destinats al desenvolupament de la càtedra de drets lingüístics i les polítiques lingüístiques per al multilingüisme. Per açò volen seguir col·laborant per a garantir la creació d'estructures científiques i acadèmiques en l'àmbit universitari.

Sota aquest prisma, Educació es compromet a col·laborar econòmicament amb la Universitat en les despeses ocasionades pel funcionament de la càtedra en el desenvolupament de les activitats incloses en el conveni. Destaquen l'impuls de la investigació acadèmica mitjançant beques pre i postdoctorals, treballs d'investigació, tesis i projectes o premis d'investigació general.

També s'establiran sistemes de cooperació amb altres universitats estatals i internacionals o amb institucions o xarxes de la societat civil, nacionals i internacionals que treballen i perseguisquen objectives semblances.

Una altra de les metes compartides és consolidar la càtedra com un centre d'intercanvi, debat i reflexió, a través de l'organització de congressos, trobades, cursos, seminaris, jornades i conferències.