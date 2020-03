Condenan a 100 días de cárcel a un vecino de Vilagarcía por incumplir el confinamiento varias veces

En una sentencia emitida este viernes 27 de marzo tras la celebración de un juicio rápido, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa ha impuesto la sanción de cien días de prisión para un hombre que fue interceptado en la tarde del jueves mientras salía de su casa sin motivo aparente.

Con todo, la jueza ha ordenado la suspensión de la pena por un período de tres años, por lo que el condenado -que mostró conformidad y no presentará recurso- no deberá ingresar en la cárcel si no delinque durante ese tiempo.

El hombre fue interceptado a las 18,30 horas del pasado jueves en el portal de su edificio por agentes de la Policía Nacional, que formularon una denuncia administrativa por incumplimiento de la orden de confinamiento.

La del jueves se convirtió en la cuarta vez que este vecino de Vilagarcía de 47 años era propuesto para sanción por el mismo motivo desde la declaración del Estado de Alarma.

En su sentencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía manifiesta que el condenado actuó "a sabiendas de la vigencia del estado de alarma en el territorio nacional, con absoluto menosprecio a la limitación de la libertad de circulación que había sido impuesta y sin causa justificada".