'OT 2020' emite su primer pase de micros virtual e incluye actuaciones de los fans

A pesar de su cancelación por la crisis del coronavirus, OT 2020 continúa ofreciendo contenido a través de YouTube. Por ello, este viernes, 27 de marzo, los concursantes han participado en el primer pase de microsonline, donde también ha podido actuar algunos seguidores del concurso de RTVE.

La directora de la Academia, Noemí Galera, repartió el pasado martes las canciones que los 'triunfitos' debían prepararse para su primer pase de micros de manera virtual.

Las canciones propuestas eran Grita, de Jarabe de palo; Con calma, de Daddy Yankee; Sonrisa, de Ana Torroja; How Do You Do!, de Roxette y Don't Worry Be Happy, de Bobby McFerrin.

☝️🤓 Una preguntita: ¿Qué actuación os ha EMOCIONADO más de este PRIMER PASE de MICROS #QuedOTenCasa27M? Las tenéis TODAS aquí 👉 https://t.co/9QZyyEgGTZ 👀 Os leemos aquí 👇 pic.twitter.com/9wyKekAfEM — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 27, 2020

De esta manera, los nueve concursantes de la última edición de Operación Triunfo lo han dado todo tras la pantalla, interpretando los temas mientras intercalaban sus actuaciones con las de sus seguidores, que han accedido en directo para sumarse a un 'examen' que ha evaluado Noemí Galera con muy buenas valoraciones.

Bajo la 'etiqueta' "QuedOTEnCasa27M", el programa emitirá en el Canal 24 Horas a lo largo de la tarde de este viernes el segundo pase de micros de la Gala 1, una clase grupal de Iván Labanda, la cuarta entrega de 'OT Diario' y el Chat 0 de Operación Triunfo 2017.

El próximo domingo tendrá lugar el primer concierto de singles de OT, que arrancará a las 16.00 horas. RTVE propone esta medida para que los concursantes y exconcursantes de la edición 2020 que han lanzado al mercado su primer sencillo puedan presentarlo en la plataforma.

👋🏻 Así ha sido el primer pase de micros de OT 2020 desde casa 👉🏻https://t.co/2KyiNaaMIZ#QuedOTenCasa27M 🏠 pic.twitter.com/AZH35cwzrz — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 27, 2020