Más de cien voluntarios se acogen al ERTE de Auvasa en 24 horas

El ERTE, que afectará a un total de 200 trabajadores, contempla un complemento hasta alcanzar el cien por cien de su retribución ordinaria, que comprende los conceptos que legalmente pueden ser incluidos en esta última.

La dirección de la empresa ha agradecido el compromiso demostrado por sus trabajadores para garantizar la sostenibilidad del servicio de transporte público de Valladolid y la colaboración mostrada en todo momento por el Comité de Empresa.

"Esta rápida respuesta demuestra que lo trabajadores de Auvasa han sabido entender que esta era la mejor decisión para garantizar sus puestos de trabajo y la viabilidad de la empresa. Nuevamente, los empleados hacen gala de su compromiso con la ciudad de Valladolid", ha aseverado el gerente de la empresa, Álvaro Fernández Heredia.

A los trabajadores se les implementará, de manera adicional a las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno central, un complemento a la retribución que perciban por el subsidio de desempleo hasta alcanzar el cien por cien de su retribución ordinaria, que comprendería los conceptos que legalmente pueden ser incluidos en esta última, tales como salario base, antigüedad y plus de convenio, estando excluidos aquellos derivados de la disponibilidad y productividad por el trabajo desempeñado.

No obstante, algunas peticiones del Comité de Empresa como la generación de días de vacaciones a los trabajadores afectados por el ERTE no han podido ser atendidas por no ajustarse a la legalidad, así como la solicitud de realizar de un ERTE rotatorio por no ajustarse al funcionamiento de la empresa ni a las medidas de prevención sanitarias llevadas a cabo.