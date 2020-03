Coronavirus.- El alcalde de Lebrija pide los datos municipales del Covid-19 y test rápidos en el hospital

20M EP

El alcalde de Lebrija (Sevilla), Pepe Barroso (PSOE), ha solicitado a la Junta de Andalucía, al igual que el resto de los alcaldes socialistas, que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.